FV Ay bricht die Negativserie

Nach den schlechten Ergebnissen in den letzten Wochen war der FV Ay gegen den Aufsteiger aus

Regglisweiler in der Pflicht mal wieder zu Punkten, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen.

Der Start in die Partie geriet allerdings etwas holprig. Die Abwehr des FV Ay hatte zunächst große

Probleme die agilen Außenspieler der Heimelf in den Griff zu bekommen. Nach einem Ballverlust

im Mittelfeld gelang dem TSV Relligweiler in der 25.Minute per schönem Kombinationsspiel durch

die Ayer Abwehr das 1:0. Doch anders als die letzten Wochen so häuftig zeigten sich die Gäste vom

Rückstand unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Nach einer starken Balleroberung durch

Schneider im Mittelfeld wurde in der 39.Minute der Ball auf Sassmann weitergeleitet. Dieser lies

sich nicht lange Bitten und schloss überlegt zum 1:1 Ausgleich ab. Mit diesem Ergebnis ging es

dann auch in die Pause. Im zweiten Durchgang machte der FV Ay genau da weiter wo man in der

ersten Halbzeit aufgehört hatte und so dauerte es nur 5 Minuten bis die 1:2 Führung fiel. Merk

bereitete mit einem schönen Querpass vor und, nachdem Sassmann am kurzen Pfosten noch

verpasste musste der mit geeilte Eller nur noch einschieben. Auch die Ayer Abwehr zeigte sich im

zweiten Durchgang stark verbessert und lies über die gesamte restliche Spieldauer keine Torchance

für den TSV Regglisweiler mehr zu. Einziges Manko war das Konterspiel des FV Ay dem die letzte

Konsequenz bzw. der letzte Pass fehlte. So blieb es bis zum Ende bei dem Ergebnis und der FV Ay

konnte nach holprigen Start endlich mal wieder einen verdienten Sieg einfahren.