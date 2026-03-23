FV Asch-Sonderbuch verlängert frühzeitig mit Trainer Flinspach von Jan Schacher · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

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Der FV Asch-Sonderbuch stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Fabian Flinspach für die Saison 2026/2027. Damit geht der Verein ab Sommer in das dritte gemeinsame Fußballjahr. Nach den ersten eineinhalb äußerst erfolgreichen Jahren war es den Verantwortlichen ein großes Anliegen, frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Bereits in seiner ersten Saison 2024/2025 führte Flinspach die Mannschaft zum sensationellen 5. Platz in der Bezirksliga – ein sportlicher Höhepunkt im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen des Vereins.

„Diese Erfolge bestätigen, dass es zwischen Trainer, Mannschaft und Verein hervorragend passt. Wir haben ein Match“, erklärt Sportvorstand Bileam Fahrner. „Wir sind sehr glücklich, mit Fabian den richtigen Trainer gefunden zu haben – sowohl menschlich als auch sportlich.“ Flinspach habe die Vereins-DNA schnell verinnerlicht und entwickle die Mannschaft kontinuierlich weiter. Dabei gelingt es ihm, die erfahrene Generation auf hohem Niveau zu halten und gleichzeitig junge Talente gezielt einzubauen und zu fördern. Die frühzeitige Vertragsverlängerung ist Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens und ein klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg.