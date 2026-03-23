FV Asch-Sonderbuch verlängert frühzeitig mit Trainer Flinspach

Der FV Asch-Sonderbuch stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Fabian Flinspach für die Saison 2026/2027. Damit geht der Verein ab Sommer in das dritte gemeinsame Fußballjahr.
Nach den ersten eineinhalb äußerst erfolgreichen Jahren war es den Verantwortlichen ein großes Anliegen, frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Bereits in seiner ersten Saison 2024/2025 führte Flinspach die Mannschaft zum sensationellen 5. Platz in der Bezirksliga – ein sportlicher Höhepunkt im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen des Vereins.
„Diese Erfolge bestätigen, dass es zwischen Trainer, Mannschaft und Verein hervorragend passt. Wir haben ein Match“, erklärt Sportvorstand Bileam Fahrner. „Wir sind sehr glücklich, mit Fabian den richtigen Trainer gefunden zu haben – sowohl menschlich als auch sportlich.“
Flinspach habe die Vereins-DNA schnell verinnerlicht und entwickle die Mannschaft kontinuierlich weiter. Dabei gelingt es ihm, die erfahrene Generation auf hohem Niveau zu halten und gleichzeitig junge Talente gezielt einzubauen und zu fördern. Die frühzeitige Vertragsverlängerung ist Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens und ein klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg.
Auch Trainer Fabian Flinspach sieht beste Voraussetzungen für die weitere Zusammenarbeit: „Für mich sind es drei Gründe. Zum einen der Verein an sich und das Trainerteam samt Verantwortlichen. Hier in Asch treffen professionelle Strukturen auf ein familiäres Umfeld, in dem man sich als Trainer sehr wohlfühlt und in Ruhe arbeiten kann. Zum anderen unser Team: Wir haben eine super Truppe, bei der es sportlich wie menschlich passt. Die Mischung aus älteren und jüngeren Spielern ist ideal. Trotz unserer Erfolge sind die Jungs weiter hungrig und entwicklungswillig – das macht große Freude.“
Als dritten Faktor nennt Flinspach die sportlichen Ambitionen: „Der 5. Platz im vergangenen Jahr, der Blautopfpokalsieg und der aktuelle 4. Platz zur Winterpause machen Lust auf mehr. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein und gleichzeitig unsere jungen Spieler gezielt weiterentwickeln.“
Auch im Trainer- und Betreuerteam setzt der FV Asch-Sonderbuch auf Kontinuität: Co-Trainer Robin Balzer und Torwarttrainer Hüseyin Savas gehen jeweils in ihre zehnte Saison. Betreuer Andreas Fischer, seit einem Jahr Teil des Teams, bleibt ebenfalls an Bord.
Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft und freut sich auf viele weitere erfolgreiche und emotionale Fußballmomente unter der Leitung von Fabian Flinspach.