FV Asch-Sonderbuch gewinnt knapp gegen "unangenehmen" Derby-Gegner

„1:0 verloren – durch ein Eigentor nach einer Ecke. Sehr ärgerlich, weil es eigentlich ein typisches 0:0-Spiel war. Kaum Chancen auf beiden Seiten. Ein bisschen mehr Spielanteile für Asch-Sonderbuch, aber auch nix Zwingendes dabei gewesen, wo man sagen könnte, dass wir Glück gehabt haben oder so. Die letzten zehn Minuten haben wir noch mal Powerplay gemacht, aber leider nicht das Quäntchen Glück gehabt, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.

Für mich war der Knackpunkt: Ich musste in der Halbzeit dreimal wechseln – mein Torwart, meine Innenverteidigung, mein Sechser – und das hat in der zweiten Halbzeit für mich einen kompletten Bruch gegeben. Aber ja, jetzt gilt es, dieses Tor abzuhaken, die nächsten zwei Spiele zu absolvieren – um gegen Jungingen und Altheim zu punkten. Und dann sehe ich auch wieder sehr positive Dinge.“

---

"Blaustein war der erwartet unangenehme Gegner im Derby auf einem nicht leicht zu bespielenden Platz. Blaustein ist tief gestanden und hat seine Chancen über Ballgewinne mit anschließenden Umschaltaktionen gesucht, ohne zu wirklichen Chancen zu kommen. Meine Mannschaft ist gut gestanden und so hatten wir die Möglichkeit unser eigenes Spiel aufzuziehen.

In der ersten Halbzeit und in weiten Teilen der zweiten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz und haben es immer wieder geschafft, über mehrere Stationen das Spiel zu bestimmen. Leider ist es uns nicht gelungen dies in Tore zu verwandeln. In der zweiten Halbzeit haben wir Blaustein oft hinten reingedrückt, das Tor ist uns dann aber über eine Standardvariante gelungen in einer Phase, in der wir am Drücker waren.

Ein Tor des Willens sozusagen. Hinten raus hat Blaustein nochmal alles nach vorne geworfen. Meine Jungs haben aber kaum etwas zugelassen, sodass am Ende ein umkämpfter, aber verdienter Derbysieg das Ergebnis ist. Das Ziel den Derbysieg einzufahren und uns in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen ist uns somit gelungen."

---

Der TSV Neu-Ulm hat in Ringingen einmal mehr seine ganze Klasse ausgespielt. Bereits in der 11. Minute brachte Kawa Sönmez die Gäste mit einem trockenen Abschluss in Führung. Nach der Pause erhöhte Nikola Trkulja in der 51. Minute auf 0:2. Sönmez traf in der 62. Minute zum zweiten Mal. In der 78. Minute verwandelte Benjamin Klingen einen Handelfmeter souverän, ehe Salem Fazlji in der 88. Minute den 0:5-Endstand herstellte. Neu-Ulm bleibt mit 96 Treffern die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga.

Westerheim setzte mit einem überzeugenden Auftritt beim SV Offenhausen ein deutliches Zeichen. Thorsten Rieck brachte sein Team in der 29. Minute in Führung. Zwar konnte Justin Hock in der 42. Minute ausgleichen, doch binnen weniger Minuten stellten Moritz Wiume (43.) und erneut Rieck (44.) die Weichen auf Auswärtssieg. In der 64. Minute schnürte Rieck seinen Dreierpack. Stephan Sonnentag setzte in der 90. Minute mit dem 1:5 den Schlusspunkt. Offenhausen blieb über weite Strecken ohne Zugriff.

Asselfingen bleibt auch nach dem 24. Spiel ohne Befreiungsschlag. Gegen SW Donau lag der Gastgeber ab der 30. Minute nach einem Treffer von Florian Stiehle zurück. Nach der Pause erhöhte Lukas Ottenbreit in der 63. Minute, ehe Stiehle mit weiteren Toren in der 71. und 82. Minute zum Mann des Tages avancierte. Andreas Alemanno gelang in der 87. Minute zumindest der Ehrentreffer. Donau nutzte die Lücken in der Defensive eiskalt, während Asselfingen erneut zu fehleranfällig agierte.

Ein dramatisches Spiel mit hohem Tempo fand in der Nachspielzeit ein gerechtes Ende. Jona Schäfer brachte Altheim in der 21. Minute in Führung. Christian Sauter glich in der 25. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Martin Pfänder zum 1:2 (45.+1). Direkt nach Wiederbeginn stellte Sauter in der 47. Minute auf 2:2. Ein Eigentor von Tim Leibing brachte Altheim in der 74. Minute erneut in Front, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit war Dominik Trautmann zur Stelle und rettete Langenau einen Punkt.

Staig ließ dem Gegner aus Jungingen keine Luft zum Atmen. Bereits in der 1. Minute traf Nils Schacher zur Führung, gefolgt von Oliver Bischof (6.). Finn Annabring erhöhte per Foulelfmeter in der 15. Minute auf 3:0 und erzielte noch vor der Pause seinen zweiten Treffer (36.). Auch ein verschossener Elfmeter in der 58. Minute konnte ihn nicht stoppen – in der 69. Minute machte er seinen Dreierpack perfekt. Niklas Ebner gelang in der 81. Minute der Ehrentreffer für Jungingen. Staig bleibt als einziges Team ungeschlagen.

Aufheim Holzschwang hat mit einem souveränen Auftritt beim SV Eggingen die Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert. Die Gäste agierten über weite Strecken reifer und effektiver. In der 53. Minute war es Tim Hartmann, der einen schnellen Vorstoß zum 0:1 abschloss. Eggingen hielt dagegen, ohne jedoch zu klaren Abschlüssen zu kommen. Felix Lehner sorgte in der 76. Minute mit einem platzierten Flachschuss für die Entscheidung. Die SGM bleibt damit auf Platz drei in Lauerstellung.