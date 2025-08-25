FV Asch-Sonderbuch dreht 0:3 zu 7:3 – Lars Folcz schießt SW Donau ab

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Der SV Jungingen bleibt nach dem zweiten Spieltag ungeschlagen. Marius Veith brachte die Gäste in der 48. Minute per Foulelfmeter in Führung, ehe Lukas Neth (71.) für die Gastgeber ausglich. Jungingen liegt mit nun vier Punkten im oberen Tabellendrittel, Blaustein wartet dagegen noch immer auf den ersten Sieg, hat aber nach zwei Unentschieden zumindest die rote Laterne vermieden. In der Tabelle bedeutet das Platz zwölf für den TSV Blaustein.

Der SV Offenhausen festigt seine Position in der Spitzengruppe mit einem souveränen 3:0-Heimerfolg. Stjepan Saric sorgte mit einem Doppelschlag in der 54. und 56. Minute für klare Verhältnisse, Nahom Kidane (77.) setzte den Schlusspunkt. Offenhausen hat damit vier Punkte auf dem Konto und rangiert auf Platz drei, während die SGM Senden-Ay nach zwei Niederlagen punktlos bleibt und den Abstiegsplätzen entgegenblickt.

Ein Spiel, das in die Annalen eingehen dürfte: Nach zwölf Minuten führte der SW Donau bereits durch Tore von Lukas Ottenbreit (2.), Ferhat Kavgaci (8.) und Jochen Leichtle (12.) mit 3:0. Doch dann rollte eine Offensivlawine über die Gäste hinweg. Florian Schmeißer (24., 38.) brachte den FV Asch-Sonderbuch zurück ins Spiel, Jonas Kirsamer (47.) glich aus, ehe Lars Folcz (58., 60., 72., 90./Foulelfmeter) zum überragenden Mann des Spiels wurde. Mit sechs Punkten und 10:5 Toren thront Asch-Sonderbuch nun an der Tabellenspitze, während der SW Donau (drei Punkte, Platz zehn) nach gutem Beginn völlig einbrach.

Der SV Westerheim feierte einen souveränen Auswärtssieg, der fast ausschließlich einem Mann zu verdanken war: Thorsten Rieck erzielte einen lupenreinen Hattrick in der 7., 10. und 25. Minute. Während Westerheim mit nun vier Punkten auf Platz vier rangiert, steckt der TSV Langenau nach zwei Niederlagen ohne Punkt und 1:6 Toren im Tabellenkeller auf Rang 15 fest.

Der FC Hüttisheim feierte im Duell der Aufsteiger einen wichtigen Heimsieg. Tomas Alexander Fernandez Mahn (10.) brachte die Hausherren früh in Führung, doch Jeremias Aichinger (58.) glich für den SV Eggingen aus. Nur zwei Minuten später entschied Daniel Krug (60.) das Spiel zugunsten der Gastgeber. Damit klettert Hüttisheim auf Rang fünf (vier Punkte), Eggingen fällt mit drei Zählern ins Mittelfeld zurück.

Mit einem klaren 4:0-Sieg meldete sich der SC Türkgücü Ulm eindrucksvoll zurück. Ismethan Agce traf in der 9. und 77. Minute doppelt, Berkkan Celik (13.) und Adel Ajkunic (86.) besorgten die weiteren Treffer. Der Absteiger steht damit mit drei Punkten auf Rang acht, während der FC Burlafingen nach dem Auftaktsieg diesmal chancenlos blieb und mit ebenfalls drei Zählern Platz elf einnimmt.

Die TSG Ehingen sammelte mit einem knappen Heimsieg wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss nach oben. Danilo Kiralj (27., 64.) war der Mann des Abends, ehe Christoph Herz in der Nachspielzeit (90.+1) für den TSV Kettershausen-Bebenhausen verkürzte. Während Ehingen nun auf Platz neun (drei Punkte) liegt, bleibt der Aufsteiger aus Kettershausen-Bebenhausen punktlos Letzter.