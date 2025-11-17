FV Altheim mit Matchwinner, FC Mittelbiberach mit 6:0-Torfeuerwerk

FC Mengen II – SV Langenenslingen 2:0

Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Mengen II nach dem Seitenwechsel auf. Safin Idres Sartip traf in der 47. Minute zur Führung, während Langenenslingen offensiv nur selten gefährlich wurde. In der Schlussminute sorgte Justin Auer (90.) für die Entscheidung.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SG Daugendorf/Unlingen 1:0

Die Gastgeber sicherten sich den Dreier dank eines frühen Tores: Jonas Striegel traf in der 22. Minute. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem die SGM defensiv stabil stand und den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Daugendorf/Unlingen fehlte die Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen.

SG Gammertingen/KFH – FC Laiz 1:4

Vor 150 Zuschauern brachte Dominik Weber die Gäste nach 57 Minuten in Führung. Gammertingen glich durch Maurice Lutz (66.) aus, doch Laiz reagierte prompt: Julius Frank erzielte nur drei Minuten später das 1:2. In der Schlussphase sorgten David Weber (90.) und Dennis Schäfer per Foulelfmeter (90.) für klare Verhältnisse.

FC Ostrach – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 4:2

Ostrach begann druckvoll und führte durch Tore von Dominik Lück (2.) und Andreas Zimmermann (14.) früh mit 2:0. Die Gäste kamen durch Stroppel per Elfmeter (26.) und Brändle (37.) zurück ins Spiel. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Sebastian Grof (64.) kippte die Partie jedoch zugunsten des FCO. Alexander Rambacher traf in der 80. Minute zum 3:2, ehe René Zimmermann (90.) in einer turbulenten Schlussphase – auch Adrian Eberle sah Gelb-Rot für Ostrach – alles klar machte.

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:5

Altshausen/Ebenweiler spielte von Beginn an dominant und ging schon nach drei Minuten durch Josip Matusin in Führung. Martin Funk (20.) und Niklas Koß (35., 55.) bauten den Vorsprung aus, ehe Benjamin Klamert (68.) den Endstand herstellte. Die Gastgeber hatten dem Tempo und der Konsequenz der Gäste wenig entgegenzusetzen.

SG Bronnen/Neufra – SG Hettingen/Inneringen 2:3

Ein abwechslungsreiches Spiel, in dem Jan Kempf die Gäste früh in Führung brachte (9.). Bronnen glich durch Marlon Geng (31.) aus und drehte die Partie kurz nach der Pause durch Simon Türk (47.). Hettingen/Inneringen kam jedoch zurück: Louis Sauter traf in der 67. Minute, bevor Kempf (87.) seinen zweiten Treffer markierte und das Spiel entschied. Eine Gelb-Rote Karte gegen Dennis Bauer (83.) schwächte Bronnen/Neufra zusätzlich.

FV Altheim – SV Braunenweiler 6:3

Vor 200 Zuschauern lieferte Florian Geiselhart eine überragende Vorstellung ab: Er traf gleich sechsmal (9., 10., 18., 33., 45.+2, 90.+3) und führte Altheim quasi im Alleingang zum Sieg. Braunenweiler kam durch Matthias Roth (27., 82.) und Patrick Riegger (70.) zwar zu drei Treffern, konnte den Offensivwirbel der Gastgeber aber nie ernsthaft stoppen. Ein torreiches Spektakel mit einem herausragenden Matchwinner.