 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Charly und Florian Achberger

FV Altheim mit Matchwinner, FC Mittelbiberach mit 6:0-Torfeuerwerk

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
FC Ostrach
Sig.dorf

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1:

FC Mengen II – SV Langenenslingen 2:0
Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Mengen II nach dem Seitenwechsel auf. Safin Idres Sartip traf in der 47. Minute zur Führung, während Langenenslingen offensiv nur selten gefährlich wurde. In der Schlussminute sorgte Justin Auer (90.) für die Entscheidung.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SG Daugendorf/Unlingen 1:0
Die Gastgeber sicherten sich den Dreier dank eines frühen Tores: Jonas Striegel traf in der 22. Minute. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem die SGM defensiv stabil stand und den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Daugendorf/Unlingen fehlte die Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen.

SG Gammertingen/KFH – FC Laiz 1:4
Vor 150 Zuschauern brachte Dominik Weber die Gäste nach 57 Minuten in Führung. Gammertingen glich durch Maurice Lutz (66.) aus, doch Laiz reagierte prompt: Julius Frank erzielte nur drei Minuten später das 1:2. In der Schlussphase sorgten David Weber (90.) und Dennis Schäfer per Foulelfmeter (90.) für klare Verhältnisse.

FC Ostrach – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 4:2
Ostrach begann druckvoll und führte durch Tore von Dominik Lück (2.) und Andreas Zimmermann (14.) früh mit 2:0. Die Gäste kamen durch Stroppel per Elfmeter (26.) und Brändle (37.) zurück ins Spiel. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Sebastian Grof (64.) kippte die Partie jedoch zugunsten des FCO. Alexander Rambacher traf in der 80. Minute zum 3:2, ehe René Zimmermann (90.) in einer turbulenten Schlussphase – auch Adrian Eberle sah Gelb-Rot für Ostrach – alles klar machte.

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:5
Altshausen/Ebenweiler spielte von Beginn an dominant und ging schon nach drei Minuten durch Josip Matusin in Führung. Martin Funk (20.) und Niklas Koß (35., 55.) bauten den Vorsprung aus, ehe Benjamin Klamert (68.) den Endstand herstellte. Die Gastgeber hatten dem Tempo und der Konsequenz der Gäste wenig entgegenzusetzen.

SG Bronnen/Neufra – SG Hettingen/Inneringen 2:3
Ein abwechslungsreiches Spiel, in dem Jan Kempf die Gäste früh in Führung brachte (9.). Bronnen glich durch Marlon Geng (31.) aus und drehte die Partie kurz nach der Pause durch Simon Türk (47.). Hettingen/Inneringen kam jedoch zurück: Louis Sauter traf in der 67. Minute, bevor Kempf (87.) seinen zweiten Treffer markierte und das Spiel entschied. Eine Gelb-Rote Karte gegen Dennis Bauer (83.) schwächte Bronnen/Neufra zusätzlich.

FV Altheim – SV Braunenweiler 6:3
Vor 200 Zuschauern lieferte Florian Geiselhart eine überragende Vorstellung ab: Er traf gleich sechsmal (9., 10., 18., 33., 45.+2, 90.+3) und führte Altheim quasi im Alleingang zum Sieg. Braunenweiler kam durch Matthias Roth (27., 82.) und Patrick Riegger (70.) zwar zu drei Treffern, konnte den Offensivwirbel der Gastgeber aber nie ernsthaft stoppen. Ein torreiches Spektakel mit einem herausragenden Matchwinner.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Betzenweiler – SV Schemmerhofen 4:1
Betzenweiler zeigte eine starke Vorstellung und drehte das Spiel nach frühem Rückstand. Jan Habrik brachte Schemmerhofen in der 8. Minute in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Nico Hess (15.) sorgte für den schnellen Ausgleich. Direkt nach der Pause traf Felix Kesenheimer (46.) zum 2:1. Schemmerhofen schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Julian Maier (80.), während Betzenweiler weiter druckvoll blieb: Fabian Argo (74.) und erneut Kesenheimer (86.) stellten den 4:1-Endstand her.

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Aepfingen/Baltringen 2:0
Die Partie schien lange auf ein torloses Unentschieden zuzusteuern, doch Attenweiler/Oggelsbeuren setzte in den Schlussminuten zwei entscheidende Nadelstiche. Jannik Liebhart traf in der 90. Minute, ehe Fabian Maurer nur Augenblicke später (90.) auf 2:0 erhöhte. Ein spätes Erfolgserlebnis.

SV Winterstettenstadt – SG Muttensweiler/Hochdorf abgesagt
Die Begegnung wurde abgesagt.

SV Eintracht Seekirch – SG Alberweiler/Aßmannshardt 1:0
Seekirch belohnte sich kurz vor der Pause: Lulzim Rahmani traf in der 45. Minute zum entscheidenden 1:0. In der zweiten Hälfte verteidigten die Gastgeber kompakt und ließen kaum Chancen zu. Ein knapper Sieg.

FV Neufra/Donau – SG Laupertshausen/Maselheim 0:3
Laupertshausen/Maselheim präsentierte sich kaltschnäuzig und effektiv. Tim Steinhauser eröffnete die Partie früh (10.), ehe Ruben Grundei (72.) nachlegte. Ein verwandelter Foulelfmeter von Alexander von Tomkewitsch (84.) besiegelte den Auswärtssieg. Neufra fand offensiv kaum Durchschlagskraft.

SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SG Warthausen/Birkenhard 2:5
In einem lebhaften Spiel legten die Gäste los wie die Feuerwehr: Mohamed Kassem (9.) und Patrick Grimm (16.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Johannes Rehberg verkürzte zwar (33.), doch Wilpert (43.) stellte den alten Abstand wieder her. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Elidon Onuzi (47.) auf 1:4, bevor Kassem (67.) seinen Doppelpack schnürte. Rehberg traf kurz darauf erneut (68.), doch am klaren 2:5-Auswärtssieg änderte das nichts.

SV Dürmentingen – FC Wacker Biberach 1:1
Die Gäste gingen nach 25 Minuten durch Marius Häußler in Führung. Dürmentingen kämpfte sich zurück und wurde in der 68. Minute belohnt: Patrick Schlegel verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1. Beide Teams hatten Chancen auf den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim Remis.

FC Mittelbiberach – TSV Riedlingen II 6:0
Mittelbiberach zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Johannes Kehrle brachte sein Team nach sechs Minuten in Führung und legte in Hälfte zwei gleich zwei weitere Treffer nach (49., 64.). Janik Martin erhöhte direkt nach der Pause (46.), ehe Jannik Ries (87.) und Manuel Schirmer (89.) den deutlichen 6:0-Sieg abrundeten. Eine dominante Vorstellung der Gastgeber.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SV Sulmetingen II – SV Ellwangen 3:1
Sulmetingen II zeigte eine konzentrierte Vorstellung und legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Ben Fischer traf nach 12 Minuten zum 1:0, ehe Kilian Rapp die Führung erst in der 37. Minute ausbaute und später mit seinem zweiten Treffer (65.) auf 3:0 stellte. In der Nachspielzeit unterlief Sulmetingen ein unglückliches Eigentor durch Florian Birk (90.+1), doch am Erfolg änderte das nichts.

TSG Achstetten – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 3:1
Vor 60 Zuschauern entwickelte sich eine geduldige Partie, in der Achstetten kurz vor der Halbzeit zuschlug: David Jelica traf in der 45. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benedikt Amma (72.) auf 2:0. Die Gäste antworteten schnell durch Gabriel Urbanek (75.), doch Marcus Frommknecht stellte nur drei Minuten später (78.) den alten Abstand wieder her.

SV Kirchdorf/Iller – SG Rot/Haslach 0:0
Vor 300 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein intensives, zweikampfbetontes Spiel, in dem die Defensivreihen klar dominierten. Trotz einzelner guter Möglichkeiten blieb der Ball bis zum Schluss außerhalb des Netzes. Ein Remis, geprägt von Einsatz und Stabilität.

Türkspor Biberach – SG Reinstetten/Hürbler II 4:1
Türkspor bestimmte das Spiel früh und ging durch Christopher Henry (13.) in Führung. Zwar glich Selman Ayan (33.) für die Gäste aus, doch Ersin Cerimi brachte Türkspor nur drei Minuten später erneut nach vorne (36.). Berkan Cebeci (61.) und erneut Cerimi (63.) sorgten schließlich für einen deutlichen 4:1-Heimsieg. Eine starke Offensivleistung der Gastgeber.

SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SV Baustetten 2:3
Baustetten legte den Grundstein für den Auswärtssieg durch frühe und effiziente Offensivaktionen: Christian Rodi traf zum 0:1 (15.), Ben Rodloff erhöhte kurz vor der Pause (45.) und später erneut (68.), musste jedoch unmittelbar danach mit Gelb-Rot vom Platz. Tannheim/Aitrach nutzte die Überzahl, verkürzte durch Niklas Villinger (76.) und profitierte von einem Eigentor von Moritz Haller (82.). Trotz Druckphase blieb es aber beim 2:3 aus Sicht der SG.

SV Dettingen/Iller – FC Blau-Weiß Bellamont 2:0
Dettingen vergab früh die große Chance zur Führung, als Tobias Walker in der 41. Minute einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Kurz vor der Pause machte es Dominik Kalbrecht besser und traf in der 45.+2 Minute. Bellamont suchte nach dem Seitenwechsel den Ausgleich, doch Markus Maier (80.) sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Sportfreunde Schwendi – BSC Berkheim 2:1
Die Gäste gingen nach 55 Minuten durch Elias Kohler in Führung. Schwendi zeigte jedoch starke Moral: Christian Stier glich nur fünf Minuten später aus (60.), und Michael Lerch sorgte in der 85. Minute für den späten, aber verdienten Sieg. Ein intensives Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde.

SV Burgrieden – SF Bronnen 1:0
In einer umkämpften Begegnung, die lange torlos blieb, gelang Burgrieden in der 90. Minute der erlösende Treffer: Timo Barwan traf spät zum 1:0 und bescherte seinem Team einen Last-Minute-Heimsieg. Bronnen hielt gut dagegen, musste sich am Ende aber geschlagen geben.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 017.11.2025, 13:00 Uhr
redAutor