FV Altheim mit Matchwinner, FC Mittelbiberach mit 6:0-Torfeuerwerk

SV Sulmetingen II – SV Ellwangen 3:1
Sulmetingen II zeigte eine konzentrierte Vorstellung und legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Ben Fischer traf nach 12 Minuten zum 1:0, ehe Kilian Rapp die Führung erst in der 37. Minute ausbaute und später mit seinem zweiten Treffer (65.) auf 3:0 stellte. In der Nachspielzeit unterlief Sulmetingen ein unglückliches Eigentor durch Florian Birk (90.+1), doch am Erfolg änderte das nichts.
TSG Achstetten – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 3:1
Vor 60 Zuschauern entwickelte sich eine geduldige Partie, in der Achstetten kurz vor der Halbzeit zuschlug: David Jelica traf in der 45. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benedikt Amma (72.) auf 2:0. Die Gäste antworteten schnell durch Gabriel Urbanek (75.), doch Marcus Frommknecht stellte nur drei Minuten später (78.) den alten Abstand wieder her.
SV Kirchdorf/Iller – SG Rot/Haslach 0:0
Vor 300 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein intensives, zweikampfbetontes Spiel, in dem die Defensivreihen klar dominierten. Trotz einzelner guter Möglichkeiten blieb der Ball bis zum Schluss außerhalb des Netzes. Ein Remis, geprägt von Einsatz und Stabilität.
Türkspor Biberach – SG Reinstetten/Hürbler II 4:1
Türkspor bestimmte das Spiel früh und ging durch Christopher Henry (13.) in Führung. Zwar glich Selman Ayan (33.) für die Gäste aus, doch Ersin Cerimi brachte Türkspor nur drei Minuten später erneut nach vorne (36.). Berkan Cebeci (61.) und erneut Cerimi (63.) sorgten schließlich für einen deutlichen 4:1-Heimsieg. Eine starke Offensivleistung der Gastgeber.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SV Baustetten 2:3
Baustetten legte den Grundstein für den Auswärtssieg durch frühe und effiziente Offensivaktionen: Christian Rodi traf zum 0:1 (15.), Ben Rodloff erhöhte kurz vor der Pause (45.) und später erneut (68.), musste jedoch unmittelbar danach mit Gelb-Rot vom Platz. Tannheim/Aitrach nutzte die Überzahl, verkürzte durch Niklas Villinger (76.) und profitierte von einem Eigentor von Moritz Haller (82.). Trotz Druckphase blieb es aber beim 2:3 aus Sicht der SG.
SV Dettingen/Iller – FC Blau-Weiß Bellamont 2:0
Dettingen vergab früh die große Chance zur Führung, als Tobias Walker in der 41. Minute einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Kurz vor der Pause machte es Dominik Kalbrecht besser und traf in der 45.+2 Minute. Bellamont suchte nach dem Seitenwechsel den Ausgleich, doch Markus Maier (80.) sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung.
Sportfreunde Schwendi – BSC Berkheim 2:1
Die Gäste gingen nach 55 Minuten durch Elias Kohler in Führung. Schwendi zeigte jedoch starke Moral: Christian Stier glich nur fünf Minuten später aus (60.), und Michael Lerch sorgte in der 85. Minute für den späten, aber verdienten Sieg. Ein intensives Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde.
SV Burgrieden – SF Bronnen 1:0
In einer umkämpften Begegnung, die lange torlos blieb, gelang Burgrieden in der 90. Minute der erlösende Treffer: Timo Barwan traf spät zum 1:0 und bescherte seinem Team einen Last-Minute-Heimsieg. Bronnen hielt gut dagegen, musste sich am Ende aber geschlagen geben.