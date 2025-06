Der FV Alemannia Nied um Verteidiger Daniel Niebling (rechts) bejubelt einen Treffer gegen FC Bierstadt in der abgelaufenen Saison. Wie schneidet die Alemannia in der kommenden Saison ab? – Foto: RSCP Photo - Archiv

FV Alemannia Nied will nächsten Entwicklungsschritt starten Neun Neuzugänge sollen nächsten Entwicklungsschritt einleiten +++ Einer spielte in der Jugend von RB Leipzig +++ Klassenerhalt soll so schnell wie möglich gelingen Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden Alem. Nied Sascha Mueller Murad Mahmudov Steffen Kaschel + 8 weitere

Nied. 34 Punkte holte der FV Alemannia Nied in der abgelaufenen Spielzeit in der Gruppenliga - die zweite Saison, in der die Mannschaft von Trainer Steffen Kaschel mit Platz 12 den Klassenerhalt sicherte, nachdem in der Saison 22/23 der Aufstieg gelang. "Am Ende des Tages wollen wir früher sicher sein", erklärt Kaschel einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld als Saisonziel für die Spielzeit 25/26. Unter anderem sollen neun Nezugänge den neuen Entwicklungsschritt vorantreiben.

Murad Mahmudov spielte in der Jugend von RB Leipzig

Einer der Neuen spielte in der Jugend von Eintracht Frankfurt unter Kaschel, wechselte im Anschluss zu RB Leipzig. Für den Durchbruch hat es bei Murad Mahmudov jedoch nicht gereicht - über die Stationen RW Darmstadt, Türk Gücü Friedberg, SV Zeilsheim und den SV Dersim Rüsselsheim soll der 25-jährige Stürmer in Nied nun neu angreifen. Bleron Mziu (U19 SV Gonsenheim) und Deniz Cicek (U19 RW Walldorf) spielten in der DFB-Nachwuchsliga, sollen für frischen Wind sorgen. "Wir haben überwiegend junge Spieler bekommen, die uns weiter voranbringen sollen", sagt Kaschel, der auch die Transfers von Amir Grabovica (SV Bosnier), Sven Patzwald und Youcef Ayad (beide SG Hoechst), Justin Schäfer (SG 1928 Frankfurt), Robel Mehreteab (VfB Unterliederbach) und Jalil Shirendel (Viktoria Preußen Frankfurt) bestätigt. Nied weiterhin Entwicklungsstandort und Sprungbrett