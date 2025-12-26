FV 1997 Liebenwalde schnappt sich den WGH-Cup in Hennigsdorf

Das Weihnachtsturnier um den WGH-Cup am heutigen Freitag hat in Hennigsdorf geliefert, was Hallenfußball an den Feiertagen verspricht: kurze Spielzeiten von zwölf Minuten, kaum Atempausen – und Entscheidungen, die im Lärm der Stadtsporthalle auf Messers Schneide standen. Am Ende krönte sich der FV 1997 Liebenwalde zum Turniersieger. Im Finale bezwang Liebenwalde den FC 98 Hennigsdorf mit 2:1 und setzte dem langen Abend das sportliche Ausrufezeichen.

Gruppe B: Klosterfelde vorne, Oranienburg direkt dahinter In der Gruppe B setzte sich die SG Union 1919 Klosterfelde II mit sieben Punkten (8:2 Tore) an die Spitze. Der Weg dorthin war geprägt von Effizienz: ein 2:2 gegen Club-Italia Berlin AdW, ein 1:0 gegen den Oranienburger FC Eintracht 1901 und ein deutliches 5:0 gegen die SG Grün-Weiß Bärenklau. Oranienburg holte sechs Punkte (5:2 Tore) und wurde Zweiter, unter anderem dank des 3:0 gegen Bärenklau und des 2:1 gegen Club-Italia. Club-Italia kam mit vier Punkten (6:5 Tore) auf Rang drei, Bärenklau blieb punktlos (1:11 Tore).

Gruppenphase: Hennigsdorf setzt sich in Gruppe A durch In der Gruppe A holte der FC 98 Hennigsdorf sieben Punkte und schloss mit einem Torverhältnis von 9:5 als Erster ab. Der Start war furios: 5:3 gegen den FC Brandenburg 03. Danach folgte ein 2:2 gegen den VfB Hermsdorf Berlin, ehe Hennigsdorf im direkten Duell mit Liebenwalde mit 2:0 gewann. Der FV 1997 Liebenwalde blieb trotzdem dran, sammelte sechs Punkte (7:3 Tore) und wurde Zweiter – getragen von einem 4:1 gegen Hermsdorf und einem 3:0 gegen Brandenburg 03. Brandenburg 03 landete mit drei Punkten (6:9 Tore) auf Rang drei, Hermsdorf musste sich mit einem Punkt (4:9 Tore) begnügen.

Halbfinals: Zwei Spiele, zweimal Neunmeter – Nervensache pur

Danach begann die K.-o.-Phase – und sie wurde sofort zum Prüfstein für die Nerven. Der FC 98 Hennigsdorf und der Oranienburger FC Eintracht 1901 trennten sich nach regulärer Spielzeit unentschieden, Hennigsdorf gewann schließlich mit 3:1 nach Neunmeterschießen. Das zweite Halbfinale verlief ebenso dramatisch: Der FV 1997 Liebenwalde setzte sich gegen die SG Union 1919 Klosterfelde II mit 3:2 nach Neunmeterschießen durch.

Platzierungsspiele: Hermsdorf und Club-Italia holen späte Genugtuung

Auch jenseits des Finalduells blieb der Abend intensiv. Im Spiel um Platz sieben zeigte der VfB Hermsdorf Berlin Moral und gewann gegen die SG Grün-Weiß Bärenklau mit 6:2. Im Spiel um Platz fünf setzte sich Club-Italia Berlin AdW gegen den FC Brandenburg 03 mit 3:1 durch.

Spiel um Platz drei: Oranienburg schiebt sich auf das Podest

Im kleinen Finale behielt der Oranienburger FC Eintracht 1901 die Kontrolle und besiegte die SG Union 1919 Klosterfelde II mit 2:0. Nach dem bitteren Halbfinal-Aus war es ein sauberer Abschluss – und der Lohn für eine Gruppenphase, in der Oranienburg bereits sechs Punkte geholt hatte.

Finale: Liebenwalde dreht das Bild und holt den Cup

Das Endspiel schrieb dann die Geschichte dieses WGH-Cups: Der FV 1997 Liebenwalde gewann mit 2:1 gegen den Gastgeber FC 98 Hennigsdorf. Ausgerechnet gegen das Team, gegen das Liebenwalde in der Gruppenphase noch 0:2 verloren hatte, gelang die Revanche – und damit der Turniersieg. Hennigsdorf hatte sich als Gruppenerster und Halbfinal-Sieger nach Neunmeterschießen bis ins Finale gekämpft, doch Liebenwalde behielt im letzten Spiel die bessere Balance zwischen Risiko und Ruhe.

Ein Hallenabend, der lange nachklingt

Der WGH-Cup in Hennigsdorf war kein Turnier für Nebenbei. Acht Teams, zwei Gruppen, ein eng getakteter Zeitplan – und ein Modus, der Fehler sofort bestraft. Mit Liebenwalde als Sieger, Hennigsdorf als Finalist, Oranienburg auf Rang drei und Klosterfelde II dahinter bekam der Abend ein klares sportliches Ergebnis. Und doch bleibt vor allem das Gefühl: Hallenfußball an Weihnachten ist verdichteter Wettbewerb – laut, schnell, kompromisslos.