FV 09 Nürtingen zündet 9:0-Torfeuerwerk, Granheim und TSV Albeck top

TGV Dürrenzimmern – SV Hoffeld 6:1

Ein echtes Offensivspektakel der Gastgeberinnen: Nachdem Mareike Kloppenburg den SV Hoffeld in der 10. Minute zunächst in Führung gebracht hatte, übernahm TGV Dürrenzimmern komplett die Kontrolle. Ina Steinmetz glich in der 17. Minute aus und legte anschließend eine atemberaubende Serie hin – sie traf in der 43., 65., 69., 71. und 87. Minute und erzielte damit gleich fünf Treffer. Ein dominanter Auftritt, der das Spiel früh zu Gunsten der Gastgeberinnen entschied.

FV 09 Nürtingen – FV Bellenberg 9:0

FV 09 Nürtingen fegte den FV Bellenberg eindrucksvoll vom Platz. Melina Keller eröffnete in der 26. Minute, ehe Stefanie Veit (29.) und Cecilia Mauthe (30.) schnell nachlegten. Noch vor der Pause erhöhten Stefanie Veit (44.) und Vivien Fröschle (45.) auf 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nürtingen torhungrig: Melinda Farruggia (51.), erneut Cecilia Mauthe (55.), Stefanie Veit (84.) und erneut Cecilia Mauthe (86.) schraubten das Ergebnis auf ein beeindruckendes 9:0.

SSG Ulm 99 – TSV Wendlingen 0:4

Der TSV Wendlingen agierte von Beginn an zielstrebig und effektiv. Sabrina Trampitsch traf früh in der 8. Minute und legte in der 24. Minute nach. Nur drei Minuten später erhöhte Juliane Zeller auf 3:0. Die SSG Ulm 99 fand keinen Zugang zum Spiel, und in der 90. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Laura Kraus für den vierten Wendlinger Treffer.

TSV Münchingen II – FC Ellwangen 2:1

In einer intensiven Begegnung brachte Anke Langwisch den TSV Münchingen II früh in der 18. Minute in Führung. Direkt nach der Pause glich Lara Sperrle für den FC Ellwangen aus (47.). Die Partie blieb offen, bis Jessica Legel in der 87. Minute die Gastgeberinnen doch noch zum Sieg schoss.

TSV Crailsheim – SpVgg Satteldorf 0:4

Die SpVgg Satteldorf zeigte sich eiskalt vor dem Tor: Theresa Frech eröffnete kurz nach der Pause in der 47. Minute, Sonia Munz legte in der 60. Minute nach. Der TSV Crailsheim fand kein Mittel gegen die druckvollen Gäste, und die späten Treffer von Jana Ebert (70.) und Samira Hörcher (80.) besiegelten einen klaren Auswärtssieg.

TSV Nellmersbach – TSV Ottmarsheim 2:2

Der TSV Nellmersbach erwischte einen guten Start und ging durch Nina Bihlmaier in der 37. Minute sowie Maike Niklas in der 51. Minute mit 2:0 in Führung. Doch der TSV Ottmarsheim gab sich nicht auf: Ein Eigentor von Lisa Rothhaupt (64.) brachte die Gäste zurück ins Spiel, und Natalie Härterich stellte in der 78. Minute den Ausgleich her. Eine turbulente Schlussphase, die am Ende eine gerechte Punkteteilung brachte.