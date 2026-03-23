 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FV 09 Nürtingen und Nellmersbach jubeln, TSV Lustnau dreht auf

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Uwe Stöffler

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

FV 09 Nürtingen – SV Hoffeld 3:1

In Nürtingen bekamen die Zuschauer eine erste Halbzeit geboten, die fast schon für das gesamte Spiel reichte. Die Heimelf legte eine beeindruckende Schlagzahl an den Tag und suchte konsequent den direkten Weg zum Tor. In der 28. Minute belohnte Anna Grezinger diesen Aufwand mit dem Führungstreffer. Nur wenig später wurde es kurios, als Judith Alt (32.) ein unglückliches Eigentor unterlief, was den Vorsprung der Nürtingerinnen verdoppelte. Kurz vor dem Pausenpfiff schien die Vorentscheidung bereits gefallen, als Cecilia Mauthe (43.) auf 3:0 erhöhte. Doch der SV Hoffeld bewies Moral und schlug noch vor dem Gang in die Kabinen zurück: Pauline Weber (45.) verkürzte auf 3:1. Im zweiten Durchgang investierte Hoffeld viel Leidenschaft, um den Anschluss zu erzwingen, doch die Nürtinger Defensive agierte äußerst abgeklärt und verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

TGV Dürrenzimmern - FC Ellwangen abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Nellmersbach – TSV Münchingen II 3:0

Diese Begegnung wurde maßgeblich von der individuellen Klasse einer einzelnen Akteurin geprägt. In einer zunächst ausgeglichenen Partie, in der die Defensive von Münchingen II stabil stand, war es Kim Redelfs (41.), die kurz vor der Pause die entscheidende Lücke fand und Nellmersbach in Front schoss. Der psychologische Vorteil lag nun aufseiten der Heimelf, und sie nutzte ihn unmittelbar nach dem Seitenwechsel perfekt aus: In der 46. Minute war erneut Kim Redelfs zur Stelle und schnürte ihren Doppelpack. Münchingen bemühte sich in der Folge um Entlastung, doch Nellmersbach blieb spielbestimmend und kontrollierte das Geschehen auf dem Rasen. Janina Jänel (64.) sorgte nach einer Stunde für den dritten Treffer und besiegelte damit den souveränen Heimsieg.

FV Bellenberg – SpVgg Satteldorf 1:1

Vor 20 Zuschauern entwickelte sich in Bellenberg ein zähes Ringen um jeden Meter Boden. Die Heimelf erwischte den besseren Start und konnte sich früh über die Führung durch Lisa Hügler (18.) freuen. Satteldorf wirkte nach dem Gegentreffer jedoch keineswegs geschockt und hielt mit viel körperlicher Präsenz und taktischer Disziplin dagegen. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste spürbar den Druck auf den gegnerischen Strafraum. Bellenberg verteidigte lange Zeit leidenschaftlich, musste aber in der 75. Minute den Ausgleich durch Sonia Munz hinnehmen. In der Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung mit offenem Visier, doch letztlich blieb es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung in einem Spiel, das vor allem durch Kampfgeist geprägt war.

SSG Ulm 99 – TSV Ottmarsheim 0:0

In Ulm sahen die Fans eine klassische Nullnummer, die jedoch keineswegs arm an Spannung war. Beide Mannschaften legten den Fokus auf eine extrem disziplinierte Abwehrarbeit und ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. Das Geschehen spielte sich primär im Mittelfeld ab, wo leidenschaftlich um die Spielkontrolle gefightet wurde. Da keine der beiden Offensivreihen an diesem Tag die nötige Kreativität entwickelte, um den gegnerischen Riegel zu knacken, endete die Partie torlos mit einem Unentschieden, mit dem beide Seiten am Ende wohl leben konnten.

TSV Crailsheim – TSV Wendlingen 1:0

In einer hochemotionalen Begegnung in Crailsheim gab ein einziger Treffer den Ausschlag. Sarah Herrmann (37.) erzielte noch vor der Pause die Führung für die Hausherrinnen, was der Partie eine taktische Prägung verlieh. Wendlingen kam mit viel Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich, doch die Aufgabe wurde in der 64. Minute erheblich erschwert: Sabrina Trampitsch sah die Rote Karte und musste den Platz vorzeitig verlassen. In Unterzahl warf Wendlingen in den letzten Minuten dennoch alles nach vorne, doch Crailsheim bewies Nervenstärke und brachte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit.

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Staffel 2

FC Engstingen – TSV Tettnang II 1:2

In Engstingen drückte eine Spielerin der Partie ihren Stempel auf. Die Gäste der Tettnanger Reserve erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 9. Minute brachte Chantal Ebinger ihre Farben in Führung und sorgte für frühen Jubel. Engstingen bemühte sich in der Folge um Stabilität und suchte den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand sicher.

Nach dem Seitenwechsel schlug erneut die Stunde von Chantal Ebinger (58.), die mit ihrem zweiten Treffer des Tages für eine vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Die Heimelf gab sich jedoch nicht auf und mobilisierte in der Schlussphase alle Reserven. Der Anschlusstreffer durch Gonca Ugur (89.) kam jedoch einen Moment zu spät. Tettnang II verteidigte den knappen Vorsprung in der hektischen Nachspielzeit mit viel Herzblut und entführte die drei Punkte.

SV Granheim – SV Oberreichenbach 0:1

Die Zuschauer in Granheim erlebten ein klassisches Geduldsspiel, das erst in der allerletzten Minute entschieden wurde. Beide Mannschaften agierten taktisch äußerst diszipliniert und legten den Fokus auf eine stabile Defensive, wodurch klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Es entwickelte sich ein zähes Ringen im Mittelfeld, bei dem um jeden Ball leidenschaftlich gefightet wurde.

Als sich die meisten Anwesenden bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, folgte der dramatische Schlusspunkt. In der 90. Minute nutzte Jana Sophie Albrecht eine Unachtsamkeit in der Granheimer Hintermannschaft und markierte den Siegtreffer für den SV Oberreichenbach. Während die Gäste den späten Erfolg ausgiebig feierten, blieb den Hausherrinnen keine Zeit mehr für eine Antwort.

TSV Albeck – SV Deuchelried 1:1

In Albeck sahen die Fans eine ausgeglichene Begegnung zweier Teams, die sich auf Augenhöhe begegneten. Die Gäste aus Deuchelried erwischten den besseren Start und konnten sich bereits in der 19. Minute über die Führung durch Joseline Koros freuen. Albeck zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem Rückstand und investierte viel Energie, um die Kontrolle über das Spiel zu erlangen.

Die Bemühungen der Heimelf wurden im zweiten Durchgang belohnt. In der 57. Minute war Verena Essig zur Stelle und erzielte den verdienten Ausgleichstreffer. In der verbleibenden halben Stunde suchten beide Mannschaften mit offenem Visier die Entscheidung, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren Erfolge mehr zu. Am Ende blieb es bei einem Unentschieden, das dem Spielverlauf durchaus entsprach.

FC Blau-Weiß Bellamont – TSV Sondelfingen 1:0

Ein hochemotionales und enges Duell bekamen die Zuschauer in Bellamont zu sehen. In einer Partie, die vor allem durch Kampfgeist und intensive Zweikämpfe geprägt war, suchten beide Mannschaften nach der entscheidenden Lücke. Bis zum Schlusspfiff blieb die Begegnung auf des Messers Schneide, doch Bellamont brachte den Sieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die Zeit.

SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt – Spvgg Berneck-Zwerenberg 2:2

Was für eine Moral der Spielgemeinschaft! Die Gäste aus Berneck-Zwerenberg legten los wie die Feuerwehr und schockten die Heimelf bereits in der 2. Minute durch den Treffer von Alicia Roller. Als dann auch noch ein unglückliches Eigentor von Luisa Bücheler (42.) zum 0:2 führte, schien die Partie bereits vor der Pause entschieden.

Doch die SG bewies ein unglaubliches Kämpferherz. Noch vor dem Pausenpfiff verkürzte Paulin Rauser-Härle (44.) auf 1:2 und hauchte ihrem Team neues Leben ein. Direkt nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse: Dilek Esüntimur (48.) markierte den Ausgleich und stellte das Spiel komplett auf Anfang. In der verbleibenden Zeit entwickelte sich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch, doch weitere Tore wollten trotz guter Gelegenheiten auf beiden Seiten nicht mehr fallen.

TSV Lustnau – SV Unterjesingen 4:1

Der TSV Lustnau feierte einen am Ende souveränen Heimsieg im lokalen Duell. Den Grundstein legte Angelika Oswald (16.), die die Gastgeberinnen Mitte der ersten Halbzeit in Führung brachte. Unterjesingen hielt bis zur Pause tapfer dagegen, musste aber im zweiten Durchgang der hohen Laufbereitschaft von Lustnau Tribut zollen.

Innerhalb von weniger als fünfzehn Minuten sorgte die Heimelf für klare Verhältnisse. Tanaya Betz (58.), Pauline Berlet (64.) und Kim Geske Priesnitz (72.) schraubten das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe und sorgten für Ekstase auf den Rängen. Der Ehrentreffer von Lina Bleif (76.) für den SV Unterjesingen kurz darauf änderte nichts mehr an der Überlegenheit der Lustnauerinnen, die das Spiel bis zum Ende sicher kontrollierten.

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