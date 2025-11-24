 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
FV 09 Nürtingen trumpft auf, TSV Lustnau wie entfesselt

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SSG Ulm 99 – FV Bellenberg abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

FV 09 Nürtingen – TSV Crailsheim 4:0
Nürtingen zeigt eine beeindruckend souveräne Vorstellung und legt früh den Grundstein für einen klaren Heimsieg. Stefanie Veit trifft in der 10. und 24. Minute doppelt und bringt ihr Team komfortabel in Front. Nur zwei Minuten später erhöht Cecilia Mauthe in der 26. Minute auf 3:0, wodurch das Spiel praktisch entschieden ist. Nach der Pause bleibt Nürtingen druckvoll: Cecilia Mauthe setzt in der 67. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

TSV Münchingen II – TSV Ottmarsheim 3:0
Münchingen II tritt selbstbewusst auf und nutzt seine Chancen konsequent. Mirja Pfeiffer eröffnet in der 19. Minute, gefolgt von einem Treffer von Julia Rau in der 27. Minute. Kurz vor der Pause erhöht Helen Thandiwe Maria Stijger in der 42. Minute auf 3:0. Ottmarsheim findet kaum ins Spiel, während der TSV den Vorsprung abgeklärt über die Zeit bringt.

TSV Nellmersbach – SV Hoffeld abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

FC Ellwangen – SpVgg Satteldorf abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

TGV Dürrenzimmern – TSV Wendlingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

Staffel 2

TSV Sondelfingen – SV Oberreichenbach 0:2
Oberreichenbach setzt auswärts ein Ausrufezeichen. Die Gäste belohnen sich in der 23. Minute, als Marie Steeb den Führungstreffer erzielt. Sondelfingen versucht nach der Pause mehr Risiko zu gehen, doch Oberreichenbach bleibt defensiv stabil und nutzt seine Chancen effizient. In der 68. Minute trifft Jana Sophie Albrecht zum 0:2, was die Partie endgültig entscheidet.

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Unterjesingen 2:1
Bellamont liefert ein packendes Heimspiel. Tabea Gropper bringt die Gastgeberinnen in der 26. Minute in Führung, ehe Unterjesingen in der 69. Minute ausgleicht und das Spiel wieder völlig öffnet. Doch Bellamont bleibt dran, zeigt in der Schlussphase viel Willen und wird belohnt: Vanessa Gapp sorgt in der 86. Minute für das späte 2:1. Ein kämpferischer Sieg, der erst kurz vor Schluss perfekt wird.

SV Granheim – TSV Albeck abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt – SV Deuchelried abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – TSV Tettnang II abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Lustnau – FC Engstingen 7:0
Lustnau präsentiert sich in bestechender Form und lässt keine Zweifel am Ausgang der Partie. Nach einer starken ersten Hälfte fällt der Bann in der 43. Minute, als Kim Renz das 1:0 erzielt. Direkt nach der Pause legt Alexis Leah Lickfett in der 47. Minute nach. Lustnau spielt nun wie entfesselt: Leonie Weber trifft in der 55. Minute, gefolgt von einem präzisen Abschluss von Anouk Edimo in der 75. Minute. In der Schlussphase wird es deutlich: Tanaya Betz erhöht in der 85. Minute, Anouk Edimo trifft erneut in der 87. Minute, und Hannah Guhl setzt in der 90. Minute den Schlusspunkt. Ein überragender Heimsieg.

