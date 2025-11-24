FV 09 Nürtingen trumpft auf, TSV Lustnau wie entfesselt

TSV Sondelfingen – SV Oberreichenbach 0:2

Oberreichenbach setzt auswärts ein Ausrufezeichen. Die Gäste belohnen sich in der 23. Minute, als Marie Steeb den Führungstreffer erzielt. Sondelfingen versucht nach der Pause mehr Risiko zu gehen, doch Oberreichenbach bleibt defensiv stabil und nutzt seine Chancen effizient. In der 68. Minute trifft Jana Sophie Albrecht zum 0:2, was die Partie endgültig entscheidet.

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Unterjesingen 2:1

Bellamont liefert ein packendes Heimspiel. Tabea Gropper bringt die Gastgeberinnen in der 26. Minute in Führung, ehe Unterjesingen in der 69. Minute ausgleicht und das Spiel wieder völlig öffnet. Doch Bellamont bleibt dran, zeigt in der Schlussphase viel Willen und wird belohnt: Vanessa Gapp sorgt in der 86. Minute für das späte 2:1. Ein kämpferischer Sieg, der erst kurz vor Schluss perfekt wird.

SV Granheim – TSV Albeck abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt – SV Deuchelried abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – TSV Tettnang II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Lustnau – FC Engstingen 7:0

Lustnau präsentiert sich in bestechender Form und lässt keine Zweifel am Ausgang der Partie. Nach einer starken ersten Hälfte fällt der Bann in der 43. Minute, als Kim Renz das 1:0 erzielt. Direkt nach der Pause legt Alexis Leah Lickfett in der 47. Minute nach. Lustnau spielt nun wie entfesselt: Leonie Weber trifft in der 55. Minute, gefolgt von einem präzisen Abschluss von Anouk Edimo in der 75. Minute. In der Schlussphase wird es deutlich: Tanaya Betz erhöht in der 85. Minute, Anouk Edimo trifft erneut in der 87. Minute, und Hannah Guhl setzt in der 90. Minute den Schlusspunkt. Ein überragender Heimsieg.