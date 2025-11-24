FV 09 Nürtingen trumpft auf, TSV Lustnau wie entfesselt

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SSG Ulm 99 – FV Bellenberg abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
FV 09 Nürtingen – TSV Crailsheim 4:0
Nürtingen zeigt eine beeindruckend souveräne Vorstellung und legt früh den Grundstein für einen klaren Heimsieg. Stefanie Veit trifft in der 10. und 24. Minute doppelt und bringt ihr Team komfortabel in Front. Nur zwei Minuten später erhöht Cecilia Mauthe in der 26. Minute auf 3:0, wodurch das Spiel praktisch entschieden ist. Nach der Pause bleibt Nürtingen druckvoll: Cecilia Mauthe setzt in der 67. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.
TSV Münchingen II – TSV Ottmarsheim 3:0
Münchingen II tritt selbstbewusst auf und nutzt seine Chancen konsequent. Mirja Pfeiffer eröffnet in der 19. Minute, gefolgt von einem Treffer von Julia Rau in der 27. Minute. Kurz vor der Pause erhöht Helen Thandiwe Maria Stijger in der 42. Minute auf 3:0. Ottmarsheim findet kaum ins Spiel, während der TSV den Vorsprung abgeklärt über die Zeit bringt.
TSV Nellmersbach – SV Hoffeld abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
FC Ellwangen – SpVgg Satteldorf abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TGV Dürrenzimmern – TSV Wendlingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
