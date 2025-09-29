 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Marcia Ugwu

FV 09 Nürtingen, Münchingen II, Dürrenzimmern, Oberreichenbach je 6:1

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – FV 09 Nürtingen 1:6
Der SV Hoffeld erwischte einen Traumstart, als Fabiola Hagenlocher bereits in der 4. Minute zur Führung traf. Doch danach übernahmen die Gäste aus Nürtingen das Kommando. Cecilia Mauthe glich in der 30. Minute aus, Teresa Fröschle drehte nur fünf Minuten später die Partie. Nach der Pause bauten Melinda Farruggia (49.) und Vivien Fröschle (55.) den Vorsprung weiter aus. Farruggia legte in der 62. Minute nach, ehe Cecilia Mauthe in der 88. Minute den klaren 1:6-Endstand markierte.

SpVgg Satteldorf – FV Bellenberg 3:1
Vor 20 Zuschauern ging Bellenberg durch Vera Erben in der 13. Minute früh in Führung. Doch die Gastgeberinnen kämpften sich zurück. Sonia Munz erzielte in der 69. Minute den Ausgleich, bevor Linda Megerle nur sechs Minuten später das Spiel komplett drehte. Jana Ebert setzte in der 83. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

TSV Ottmarsheim – SSG Ulm 99 2:2
Ottmarsheim legte schwungvoll los: Natalie Härterich brachte ihre Mannschaft in der 17. Minute in Front. Julia Funck glich für Ulm in der 35. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Elly Knauss den TSV in der 67. Minute erneut in Führung, doch Celine Schüssler stellte mit ihrem Treffer in der 76. Minute den 2:2-Endstand her.

TSV Münchingen II – TSV Nellmersbach 6:1
Die zweite Mannschaft des TSV Münchingen dominierte die Partie von Beginn an. Julia Rau eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute, Chiara-Celine Bach erhöhte nur vier Minuten später. Stefanie Geiger sorgte mit einem Doppelschlag (25., 29.) für eine klare 4:0-Führung. Zwar gelang Janina Jänel in der 31. Minute der Anschluss, doch noch vor der Pause traf erneut Chiara-Celine Bach (40.). In der Nachspielzeit setzte Nenna Kempf (90.+7) mit dem 6:1 den Schlusspunkt.

TSV Wendlingen – TSV Crailsheim 5:1
Die Gäste gingen zunächst durch Julia Wolf in der 10. Minute in Führung. Doch Wendlingen ließ sich davon nicht beeindrucken: Lea Micko glich in der 21. Minute aus. Nach der Pause avancierte Sabrina Trampitsch zur Matchwinnerin: Mit Treffern in der 57., 79., 82. und 90.+5 Minute schoss sie ihre Mannschaft fast im Alleingang zum 5:1-Sieg.

FC Ellwangen – TGV Dürrenzimmern 1:6
Ellwangen startete stark und ging durch Hannah Fetzer in der 22. Minute in Führung. Doch Dürrenzimmern antwortete sofort: Kassandra Draband traf doppelt (35., 37.) und drehte das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Victoria Mahmoud (47., 56.) sowie Ina Steinmetz (67.) auf 1:5. Emilia Remmele setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 1:6-Erfolg für die Gäste.

Staffel 2

TSV Tettnang II – FC Engstingen 4:0
Die zweite Mannschaft des TSV Tettnang setzte sich klar durch. Zoe Morlock brachte ihre Farben in der 25. Minute in Führung, ehe Sara Caesar nur sieben Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause traf erneut Zoe Morlock (54.), bevor Jule Scheerer in der 88. Minute mit dem 4:0 den Endstand herstellte.

SV Oberreichenbach – SV Granheim 6:1
Oberreichenbach erwischte einen perfekten Start. Bereits in der 3. Minute erzielte Alessa Bauer das 1:0. Jana Sophie Albrecht erhöhte mit einem Doppelpack (15., 42.) und Anna Knepper (18.) schraubte das Ergebnis früh auf 3:0. Direkt nach der Pause legte Jana Sophie Albrecht mit ihrem dritten Treffer (48.) nach. Zwar konnte Janina Bauer in der 52. Minute für Granheim verkürzen, doch Mareike Besch stellte in der 65. Minute den 6:1-Endstand her.

TSV Sondelfingen – FC Blau-Weiß Bellamont 2:5
Bellamont feierte einen Auswärtssieg in einer torreichen Partie. Kerstin Schneider brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, ehe Vanessa Gapp in der 52. Minute nachlegte. Annika Breuer verkürzte in der 62. Minute, und nur sechs Minuten später glich Louisa Teufel zum 2:2 aus. Doch Bellamont schlug zurück: Kerstin Schneider traf in der 75. Minute zum 2:3, Lina Renz erhöhte in der 80. Minute, und Tabea Gropper setzte nur vier Minuten später mit dem 2:5 den Schlusspunkt.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 1:0
Ein einziges Tor entschied die Partie. Bereits in der 15. Minute erzielte Romina Schindler das Tor des Tages für die Gastgeberinnen, die damit einen knappen Sieg einfuhren.

SV Deuchelried – TSV Albeck 1:0
Die Zuschauer mussten lange warten, bis die Entscheidung fiel. Erst in der Schlussminute sorgte Johanna Hasel mit ihrem Treffer zum 1:0 für den viel umjubelten Sieg des SV Deuchelried.

SV Unterjesingen – TSV Lustnau 0:4
Der TSV Lustnau dominierte die Begegnung. Pauline Berlet eröffnete in der 26. Minute den Torreigen und legte in der zweiten Halbzeit mit zwei weiteren Treffern (64., 73.) nach. Leonie Weber setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt zum souveränen 0:4-Auswärtserfolg.

