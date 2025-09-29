FV 09 Nürtingen, Münchingen II, Dürrenzimmern, Oberreichenbach je 6:1

SV Hoffeld – FV 09 Nürtingen 1:6

Der SV Hoffeld erwischte einen Traumstart, als Fabiola Hagenlocher bereits in der 4. Minute zur Führung traf. Doch danach übernahmen die Gäste aus Nürtingen das Kommando. Cecilia Mauthe glich in der 30. Minute aus, Teresa Fröschle drehte nur fünf Minuten später die Partie. Nach der Pause bauten Melinda Farruggia (49.) und Vivien Fröschle (55.) den Vorsprung weiter aus. Farruggia legte in der 62. Minute nach, ehe Cecilia Mauthe in der 88. Minute den klaren 1:6-Endstand markierte.

SpVgg Satteldorf – FV Bellenberg 3:1

Vor 20 Zuschauern ging Bellenberg durch Vera Erben in der 13. Minute früh in Führung. Doch die Gastgeberinnen kämpften sich zurück. Sonia Munz erzielte in der 69. Minute den Ausgleich, bevor Linda Megerle nur sechs Minuten später das Spiel komplett drehte. Jana Ebert setzte in der 83. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

TSV Ottmarsheim – SSG Ulm 99 2:2

Ottmarsheim legte schwungvoll los: Natalie Härterich brachte ihre Mannschaft in der 17. Minute in Front. Julia Funck glich für Ulm in der 35. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Elly Knauss den TSV in der 67. Minute erneut in Führung, doch Celine Schüssler stellte mit ihrem Treffer in der 76. Minute den 2:2-Endstand her.

TSV Münchingen II – TSV Nellmersbach 6:1

Die zweite Mannschaft des TSV Münchingen dominierte die Partie von Beginn an. Julia Rau eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute, Chiara-Celine Bach erhöhte nur vier Minuten später. Stefanie Geiger sorgte mit einem Doppelschlag (25., 29.) für eine klare 4:0-Führung. Zwar gelang Janina Jänel in der 31. Minute der Anschluss, doch noch vor der Pause traf erneut Chiara-Celine Bach (40.). In der Nachspielzeit setzte Nenna Kempf (90.+7) mit dem 6:1 den Schlusspunkt.

TSV Wendlingen – TSV Crailsheim 5:1

Die Gäste gingen zunächst durch Julia Wolf in der 10. Minute in Führung. Doch Wendlingen ließ sich davon nicht beeindrucken: Lea Micko glich in der 21. Minute aus. Nach der Pause avancierte Sabrina Trampitsch zur Matchwinnerin: Mit Treffern in der 57., 79., 82. und 90.+5 Minute schoss sie ihre Mannschaft fast im Alleingang zum 5:1-Sieg.

FC Ellwangen – TGV Dürrenzimmern 1:6

Ellwangen startete stark und ging durch Hannah Fetzer in der 22. Minute in Führung. Doch Dürrenzimmern antwortete sofort: Kassandra Draband traf doppelt (35., 37.) und drehte das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Victoria Mahmoud (47., 56.) sowie Ina Steinmetz (67.) auf 1:5. Emilia Remmele setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 1:6-Erfolg für die Gäste.