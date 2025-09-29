 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Timo Wiesen

FV 09 Nürtingen mit 7:2-Gala, SV Jagstzell im 7:1-Torrausch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Neckar/Fils und Ostwürttemberg los?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A3
Kreisliga A2
Kreisliga A1
Kreisliga A2

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – TSV Notzingen 0:5
Der TSV Notzingen ließ dem Gastgeber nicht den Hauch einer Chance und gewann hochverdient. Kurz vor der Pause brachte Luka Calusic die Gäste in der 39. Minute mit 0:1 in Führung, ehe Marian Ropertz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel spielten die Notzinger weiter druckvoll: Jannik Brüske traf in der 58. Minute, Uli Schuster legte nur fünf Minuten später das 0:4 nach. Den Schlusspunkt setzte Felix Bosch in der 88. Minute mit dem 0:5-Endstand.

FV Plochingen II – SC Altbach 5:2
In einer torreichen Begegnung erwischte Markus Penzkofer einen Glanztag. Schon in der 9. Minute brachte er die Plochinger mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bohdan Kulyk in der 47. Minute, ehe Altbach durch Yusuf Boylu (53.) und Jack Ross (55.) zurück ins Spiel kam. Doch dann schlug wieder Markus Penzkofer zu: Erst traf er in der 72. Minute, dann erneut in der 85. Minute. In der Nachspielzeit sorgte Kevin Janko in der 90.+3 Minute mit dem 5:2 für klare Verhältnisse.

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Wernau 1:1
Eine ausgeglichene Partie sahen die Zuschauer in Oberesslingen. Yasin Karaca brachte den VfB in der 53. Minute mit 1:0 in Führung, doch nur 16 Minuten später glich Florin Köck für den TSV Wernau zum 1:1 aus. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

SG Eintracht Sirnau – VfB Reichenbach/Fils 2:1
Die Sirnauer starteten furios in die Partie: Seckin Basal erzielte bereits in der 18. Minute das 1:0. Doch die Gäste antworteten schnell, als Moritz Gutmann in der 23. Minute den Ausgleich markierte. Noch vor der Pause stellte Dennis Hauck in der 40. Minute die Weichen auf Sieg für Sirnau. In einer intensiven zweiten Hälfte fiel kein weiteres Tor.

TSV Deizisau – TV Hochdorf 4:2
Vor 100 Zuschauern boten beide Teams eine unterhaltsame Partie. Niklas Schmid brachte Deizisau in der 6. Minute in Führung, doch Jan Nagel glich in der 19. Minute aus. Niclas Pascal Müller (34.) und Nail Fakili (39.) drehten die Begegnung wieder zugunsten der Gastgeber. Zwar brachte Jan Nagel mit seinem zweiten Treffer in der 82. Minute die Hochdorfer noch einmal heran, doch Dennis Köber machte in der 86. Minute mit dem 4:2 alles klar.

ASV Aichwald – TV Unterboihingen 3:1
Ein Eigentor von Markus Kronewitter in der 4. Minute brachte die Gastgeber früh auf die Siegerstraße. Florian Lengwenat erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, ehe Jascha Rapp kurz nach der Pause in der 47. Minute das 3:0 folgen ließ. Der TV Unterboihingen kam nur noch durch einen Treffer von Randy-Daniel Mrozik in der 69. Minute zum 3:1-Endstand.

TB Ruit – TV Nellingen 4:2
Der TB Ruit legte einen Traumstart hin: Bereits in der 9. Minute erzielte Jannik Ehrmeier das 1:0, und drei Minuten später erhöhte Dirk Schimmele auf 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Marcel Gschwind verkürzte in der 43. Minute auf 2:1. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Janni Mossbeck den alten Abstand wieder her (46.), ehe Felix Gentner per Foulelfmeter in der 57. Minute noch einmal Spannung aufkommen ließ. In der 90. Minute machte Meron Recknagel mit dem 4:2 alles klar.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

FC Kirchheim/Teck – FV 09 Nürtingen 2:7
Ein Torfestival mit klarem Sieger erlebten die Zuschauer in Kirchheim. Ranko Malbasic brachte die Gastgeber in der 12. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch Nürtingen schlug eiskalt zurück: Vincenzo Parrinello glich in der 22. Minute aus, Eymen Gündogdu drehte das Spiel in der 34. Minute. Noch vor der Pause erhöhte Tarik Serour in der 41. Minute auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Tarik Serour, der in der 61. Minute traf. Taner Mustafov verkürzte zwar auf 2:4 (64.), doch Eymen Gündogdu stellte drei Minuten später den alten Abstand wieder her. Andreas Tubolzer (78.) und Maximilian Dettmar (90.) sorgten schließlich für den 2:7-Endstand.

TV Bempflingen – TV Neidlingen 4:2
Der TV Bempflingen startete furios: Leon Ströbel traf schon in der 3. Minute zum 1:0, Marc Walter legte fünf Minuten später das 2:0 nach. David Wetzel stellte in der 55. Minute auf 3:0, ehe Nils Faustmann in der 60. Minute für die Gäste verkürzte. Patrick Kegel erhöhte per Foulelfmeter in der 71. Minute auf 4:1, doch Nils Faustmann konnte ebenfalls vom Punkt noch einmal auf 4:2 verkürzen (73.).

SGM Höllbach – VfB Neuffen 2:3
Eine dramatische Partie mit gleich zwei verschossenen Elfmetern durch Tim Sternemann (49.) und Louis Polenz (76.) erlebte der VfB Neuffen – und gewann dennoch. Nico Lubich brachte die Hausherren mit einem Doppelpack (5., 25.) früh mit 2:0 in Front. Felix Hummel sorgte mit Treffern in der 29. und 87. Minute für den Ausgleich. In der 90. Minute war es dann Tim Sternemann, der nach seinem Fehlschuss zuvor doch noch zum Matchwinner wurde und das 2:3 erzielte.

TSV Linsenhofen – SF Dettingen/Teck 3:0
Vor 100 Zuschauern feierte der TSV Linsenhofen einen ungefährdeten Heimsieg. Marvin Dümmel brachte sein Team bereits in der 6. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte traf Ibo Tuncbilek gleich doppelt: Zunächst in der 72. Minute und schließlich in der 90. Minute zum 3:0-Endstand.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – TSV Altdorf 6:0
Die Hausherren zeigten sich in Torlaune und zerlegten den TSV Altdorf deutlich. Dominik Despot (16.) und Konrad Korsos (22.) legten früh das 2:0 vor. Nach der Pause trafen Hakan Demir (66.), Nick Meier (78.), Dennis Oswald (78.) und Fabian Weber (90.), sodass ein klares 6:0 auf der Anzeigetafel stand.

SGM Owen Unterlenningen – TSV Harthausen 3:4
Ein wahres Spektakel boten beide Teams. Laurent Shkodra erzielte einen Doppelpack für die Gäste (20., 25.), ehe Marko Brekalo in der 47. Minute das 0:3 markierte. Ein Eigentor von Kai Buckenberger brachte Owen Unterlenningen in der 59. Minute zurück. Tim Schall (84.) und Kevin Rieke per Foulelfmeter (86.) stellten sogar auf 3:3. Doch erneut Marko Brekalo verwandelte in der 90. Minute einen Strafstoß zum 3:4-Auswärtssieg.

TSV Grafenberg – TSV Oberensingen II 4:0
Die Grafenberger dominierten vor 133 Zuschauern von Beginn an. Dennis Roller traf schon in der 5. Minute. Marvin Methner erhöhte nach der Pause in der 56. Minute. Später schraubten Frieder Geiger (80.) und Levin Sattler (84.) das Ergebnis auf 4:0 hoch.

AC Catania Kirchheim – TSV Neckartailfingen 4:2
Die Gäste gingen durch Lars Zink in der 43. Minute in Führung. Doch Santiago Potenza glich nur zwei Minuten später aus. Nach der Pause sorgte Jeremy Sunda in der 53. Minute für das 2:1. Michele Canova erhöhte in der 72. Minute, ehe ein Eigentor von Elvir Kolgeci das 4:1 brachte (87.). Max Brendle verkürzte zwar in der 89. Minute auf 4:2, doch für eine Wende reichte es nicht mehr.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSGV Albershausen – SSV Göppingen 0:4
Der SSV Göppingen ließ auswärts nichts anbrennen und siegte souverän. Schon in der 9. Minute brachte Walter Brenner die Gäste in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Johannes Ahrun in der 46. Minute nach. Nur drei Minuten später erhöhte Panagiotis Plemmenos auf 0:3 (49.) und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 65. Minute für den klaren 0:4-Endstand.

TSV Eschenbach – KSG Eislingen 2:4
Eine torreiche Partie entwickelte sich in Eschenbach. Bereits in der 2. Minute traf Sandro Delic für die Gäste. Burak Tobac glich per Foulelfmeter in der 9. Minute aus. Nach der Pause stellte Ioannis Makridis auf 1:2 (49.), doch Hansjörg Aust brachte die Hausherren vier Minuten später zurück (53.). In der 68. Minute erzielte Timo-Heiko Webinger das 2:3. In der Nachspielzeit machte Efkan Kirdar mit dem 2:4 (90.+4) alles klar.

TV Deggingen – FTSV Kuchen 4:1
Vor heimischem Publikum zeigte der TV Deggingen eine starke Vorstellung. Maxim Sennhenn traf in der 13. Minute zur Führung, Florian Schif legte in der 23. Minute nach. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Jeevan Tobias Pfleiderer für den FTSV Kuchen (48.). Doch Aron Kneer stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her. In der 79. Minute traf Maxim Sennhenn zum zweiten Mal. In der 83. Minute sah Christoph Friedrich vom FTSV Kuchen die Rote Karte.

1. FC Rechberghausen – SV Ebersbach/Fils II 4:6
Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die Zuschauer in Rechberghausen geboten. Schon in der 4. Minute brachte Robin Steinborn die Gäste in Führung. In der 20. Minute vergab er allerdings einen Foulelfmeter. Kurz vor der Pause glich Jona Borstell in der 45.+4 Minute aus. Nach Wiederbeginn drehte Daniel Monka die Partie (48.), doch Fabian Windisch glich aus (59.). Denny Fuchs erzielte einen Doppelschlag (67., 69. per Foulelfmeter) zur 4:2-Führung. Felix Kobelt (78.) und erneut Robin Steinborn (83.) brachten Ebersbach zurück. In der Nachspielzeit verwandelte Felix Kobelt einen Elfmeter (90.+2), ehe Robin Steinborn mit seinem dritten Treffer (90.+6) den 4:6-Endstand markierte.

VfR Süßen – SV Croatia 2012 Geislingen 0:2
Der SV Croatia Geislingen nahm drei Punkte aus Süßen mit. Adrijan Karanfilovski traf in der 41. Minute zur Führung, und Mateo Zelic erhöhte in der 51. Minute auf 0:2. Der VfR Süßen fand kein Mittel mehr, um das Blatt zu wenden.

TV Altenstadt – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 4:0
Der TV Altenstadt spielte sich vor den eigenen Fans in einen Rausch. Mohamad Dhainy brachte sein Team in der 20. Minute in Führung. Ekrem Hodzic legte in der 45. Minute nach. In der zweiten Hälfte traf Godo Azonwonou (70.) und Abdullah Shehada setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:0-Sieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1:

TSV Heubach – 1. FC Stern Mögglingen 0:5
Vor 110 Zuschauern setzte der 1. FC Stern Mögglingen ein deutliches Ausrufezeichen. Oliver Kuhn brachte die Gäste in der 44. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach der Pause erhöhte Elber Can Celik zunächst in der 51. Minute, bevor Dennis Buchhauser in der 58. Minute nachlegte. Erneut Elber Can Celik stellte in der 75. Minute auf 0:4. Den Schlusspunkt setzte Ferhat Karaca in der 82. Minute mit dem Treffer zum 0:5-Endstand.

FC Spraitbach – TSB Schwäbisch Gmünd 1:0
Ein spätes Tor entschied die Partie in Spraitbach. In der 42. Minute musste Vit Benic vom FC Spraitbach nach Gelb-Rot vom Feld, wodurch die Hausherren lange in Unterzahl spielten. Dennoch gelang Robin Arnet in der 87. Minute das umjubelte 1:0. Kurz vor Schluss vergab Jannic Maletic die Chance auf eine höhere Führung, als er in der 90. Minute mit einem Foulelfmeter an Torhüter Ali Yilmaz scheiterte.

TSV Großdeinbach – SV Hussenhofen 1:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der SV Hussenhofen nach der Pause auf. Christian Munz traf in der 47. Minute zum 0:1, David Felske erhöhte in der 64. Minute. Rico Seemann sorgte mit dem 0:3 in der 69. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit erzielte David Schüler in der 90.+4 Minute den Ehrentreffer für die Gastgeber.

FC Schechingen – 1. FC Eschach 2:1
Die Gäste aus Eschach gingen früh durch ein Eigentor von Andreas Herr in der 3. Minute in Führung. Doch die Partie kippte im zweiten Durchgang. Aron Abele glich in der 54. Minute aus, und in der 90. Minute sorgte Philipp Röhrle für den späten Siegtreffer. Der 1. FC Eschach musste zudem ab der 39. Minute in Unterzahl auskommen, da Felix Bauer die Rote Karte sah.

TSV Waldhausen – TV Straßdorf 4:2
Ein intensives Spiel entwickelte sich in Waldhausen. Max Berghaus brachte den TV Straßdorf in der 8. Minute in Führung, doch Kenny Maurice Spengler drehte die Partie mit Treffern in der 30. und 44. Minute. Max Berghaus glich in der 58. Minute noch einmal aus, doch erneut Kenny Maurice Spengler stellte in der 60. Minute die Führung für den TSV Waldhausen wieder her. In der 90. Minute machte Robin Justl mit dem 4:2 alles klar.

TV Herlikofen – TSV Mutlangen 4:1
Der TSV Mutlangen startete mit einem Tor von Sebastian Steinke in der 13. Minute, doch die Antwort kam sofort. Marc Seibold glich zwei Minuten später aus. Kurz vor der Pause brachte Marlon Großmann die Hausherren per Foulelfmeter in Führung (45.). In der zweiten Hälfte erhöhte Luis Herbst in der 77. Minute auf 3:1, ehe Marlon Großmann in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand markierte.

SGM Lautern-Essingen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 4:0
Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an. Uwe Sonnleitner traf bereits in der 10. Minute, Jona Spazal erhöhte in der 20. Minute. Mit dem 3:0 durch Jannik Gröner (28.) war die Partie praktisch entschieden. Ein Eigentor von Alexander Marx in der 50. Minute besiegelte das deutliche 4:0.

TV Heuchlingen – SG Bettringen II 2:0
Lange mussten die Zuschauer in Heuchlingen warten, ehe die Entscheidung fiel. In der 77. Minute erlöste Michael Österle die Hausherren mit dem 1:0. In der Nachspielzeit setzte er in der 90.+3 Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 2:0.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

FC Röhlingen – SGM Rindelbach/Neunheim 2:3
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Die Gäste legten furios los: Schon in der 3. Minute traf Johannes Folberth zum 0:1, und nur zwei Minuten später erhöhte Luka Erhardt auf 0:2. Doch Röhlingen fand zurück: Daniel Junker verkürzte in der 21. Minute auf 1:2. Nach der Pause stellte Daniel Hintz in der 56. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar brachte Julian Brendle die Gastgeber mit einem Foulelfmeter in der 79. Minute noch einmal auf 2:3 heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

FSV Zöbingen – SV Kerkingen 1:4
Die Partie begann vielversprechend für Zöbingen, als Eugen Konetzky in der 24. Minute das 1:0 erzielte. Nach der Pause übernahmen jedoch die Gäste die Kontrolle. Adrian Leib glich in der 61. Minute aus, ehe Michael Bühler in der 73. Minute die Partie drehte. Lukas Bühlmeyer erhöhte in der 84. Minute auf 1:3, und Toni Holzner sorgte in der 89. Minute für den Endstand. Der SV Kerkingen spielte die Schlussphase in Unterzahl, da Lukas Konerth in der 60. Minute Gelb-Rot sah.

FV Viktoria Wasseralfingen – TSV Westhausen 2:1
In einem engen Spiel brachte Marius Weber die Hausherren kurz vor der Pause in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Yannik Bux in der 66. Minute für Westhausen aus. Doch Viktoria Wasseralfingen schlug zurück: Adrian Sladic traf in der 72. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

FC Ellwangen – TSV Adelmannsfelden 3:1
Ellwangen zeigte eine überzeugende Vorstellung. Julian Schubert traf in der 21. Minute zur Führung, Kadir Ciraci legte unmittelbar danach das 2:0 nach. In der 75. Minute erhöhte Yvan Funk auf 3:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Der Anschlusstreffer durch Luca Wemmer in der 88. Minute kam für Adelmannsfelden zu spät.

SG Eigenzell-Ellenberg – SV Pfahlheim 2:1
Vor 250 Zuschauern begann der SV Pfahlheim stark und ging durch Harald Veile in der 24. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Hausherren kämpften sich zurück. Tim Kailer verwandelte in der 58. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1. In der 79. Minute war es Leon Adler, der den 2:1-Siegtreffer erzielte.

TSG Abtsgmünd – SV Jagstzell 1:7
Der SV Jagstzell überrollte die Gastgeber förmlich. Bereits nach 14 Minuten führten Max Rettenmeier (6.), Antonio Saveski (9.) und Timo Ziegler (14.) mit 0:3. Zwar gelang Manuel Frank in der 43. Minute das 1:3, doch Stefan Kucher stellte noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den alten Abstand wieder her (45.+1). In der zweiten Halbzeit legten die Gäste nach: Antonio Saveski (70.), Timo Ziegler (75.) und erneut Antonio Saveski (86.) machten den klaren 1:7-Auswärtssieg perfekt.

SV Lauchheim – SC Unterschneidheim 5:1
Die Zuschauer in Lauchheim sahen eine dominante Vorstellung der Gastgeber. Daniel Maile brachte sein Team in der 32. Minute per Foulelfmeter in Führung. Ein Eigentor von Leo Seckler in der 55. Minute erhöhte auf 2:0. Danach traf Julian Hanke in der 64. Minute zum 3:0. Daniel Maile schraubte mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute das Ergebnis in die Höhe. Zwar gelang Mario Geiger in der 82. Minute der Ehrentreffer, doch erneut Daniel Maile stellte in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand her.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – Sportfreunde Rosenberg 6:1
Ein wahrer Torrausch in der ersten Hälfte entschied die Partie früh. Daniel Rembold eröffnete bereits in der 1. Minute. Danach erhöhten Michael Adrian (8.), Jonas Christlieb (18.) sowie Johannes Fais mit einem Doppelpack (30., 34.) auf 5:0. Fabian Weiß traf in der 45. Minute zum 6:0-Halbzeitstand. In der 80. Minute gelang Dominik Hirschle noch der Ehrentreffer für die Sportfreunde Rosenberg, doch der klare 6:1-Heimsieg war da längst besiegelt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

Albsport Heidenheim – TSV Gussenstadt 2:0
Vor 60 Zuschauern setzte sich Albsport Heidenheim verdient durch. Ardit Mehani brachte die Hausherren in der 33. Minute in Führung. Brendon Rramanaj sorgte in der 75. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

SV Söhnstetten – SV Bissingen 0:1
Eine zähe Partie wurde erst in der Schlussminute entschieden. Tobias Schurr erzielte in der 90. Minute den späten Siegtreffer für den SV Bissingen.

TSG Giengen – SGM Herbrechtingen/Bolheim 3:1
Die Gäste gingen früh durch Matthias Koesler in der 23. Minute in Führung. Doch schon eine Minute später glich Justin Fefer zum 1:1 aus. In der Schlussphase sicherte Manuel Dercho in der 83. Minute die Führung für die TSG Giengen, ehe Lukas Kolb nur drei Minuten später zum 3:1-Endstand traf.

VfL Gerstetten – FC Härtsfeld 6:0
Ein Kantersieg für den VfL Gerstetten: Steffen Wegmann eröffnete das Torfestival bereits in der 5. Minute. Nach der Pause erhöhten Benjamin Bayer (63.), Luis Lammel (73.) und Luca Fronmüller mit einem Doppelpack (81., 87.) auf 5:0. In der Nachspielzeit setzte erneut Steffen Wegmann den Schlusspunkt (90.+2). Trotz einer Roten Karte gegen Eugen Eckhardt in der 65. Minute spielte Gerstetten dominant weiter.

SC Hermaringen – SGM Königsbronn/Oberkochen 1:3
Vor 60 Zuschauern zeigte sich die SGM eiskalt. Tim Bastendorf brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung. Patrick Reiber glich zwar drei Minuten später aus, doch Chris Leister (39.) und erneut Tim Bastendorf (45.) stellten noch vor der Pause die Weichen auf Sieg.

Sportfreunde Fleinheim – FV Sontheim/Brenz II 3:2
Alex Gräber brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 29. und 42. Minute komfortabel in Führung. Johannes Funk verkürzte in der 62. Minute, ehe Jens-Philipp Wiedemann in der 82. Minute zum 3:1 traf. In der 87. Minute brachte Steven Färber die Gäste per Foulelfmeter noch einmal heran, doch es blieb beim 3:2-Erfolg für Fleinheim.

Türkspor Heidenheim – TKSV Giengen 6:1
Türkspor dominierte von Beginn an: Okan Akcay (7., 43.) und Kemal Halici (23.) stellten früh auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Denis Enes Werner per Foulelfmeter (54.) und Amir Werner erhöhte in der 74. Minute. Devran Demirdüken gelang in der 83. Minute per Foulelfmeter der Ehrentreffer für den TKSV, ehe Denis Enes Werner nur eine Minute später den Endstand markierte.

SGM Niederstotzingen/Rammingen – TV Steinheim 1:1
In einer umkämpften Partie brachte Patrick Rehorsch die Gäste in der 32. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch Manuel Mailänder glich in der 66. Minute zum 1:1 aus, was zugleich den Endstand bedeutete.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 029.9.2025, 19:30 Uhr
redAutor