FV 09 Nürtingen mit 7:2-Gala, SV Jagstzell im 7:1-Torrausch

FV Spfr Neuhausen II – TSV Notzingen 0:5

Der TSV Notzingen ließ dem Gastgeber nicht den Hauch einer Chance und gewann hochverdient. Kurz vor der Pause brachte Luka Calusic die Gäste in der 39. Minute mit 0:1 in Führung, ehe Marian Ropertz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel spielten die Notzinger weiter druckvoll: Jannik Brüske traf in der 58. Minute, Uli Schuster legte nur fünf Minuten später das 0:4 nach. Den Schlusspunkt setzte Felix Bosch in der 88. Minute mit dem 0:5-Endstand.

FV Plochingen II – SC Altbach 5:2

In einer torreichen Begegnung erwischte Markus Penzkofer einen Glanztag. Schon in der 9. Minute brachte er die Plochinger mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bohdan Kulyk in der 47. Minute, ehe Altbach durch Yusuf Boylu (53.) und Jack Ross (55.) zurück ins Spiel kam. Doch dann schlug wieder Markus Penzkofer zu: Erst traf er in der 72. Minute, dann erneut in der 85. Minute. In der Nachspielzeit sorgte Kevin Janko in der 90.+3 Minute mit dem 5:2 für klare Verhältnisse.

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Wernau 1:1

Eine ausgeglichene Partie sahen die Zuschauer in Oberesslingen. Yasin Karaca brachte den VfB in der 53. Minute mit 1:0 in Führung, doch nur 16 Minuten später glich Florin Köck für den TSV Wernau zum 1:1 aus. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

SG Eintracht Sirnau – VfB Reichenbach/Fils 2:1

Die Sirnauer starteten furios in die Partie: Seckin Basal erzielte bereits in der 18. Minute das 1:0. Doch die Gäste antworteten schnell, als Moritz Gutmann in der 23. Minute den Ausgleich markierte. Noch vor der Pause stellte Dennis Hauck in der 40. Minute die Weichen auf Sieg für Sirnau. In einer intensiven zweiten Hälfte fiel kein weiteres Tor.

TSV Deizisau – TV Hochdorf 4:2

Vor 100 Zuschauern boten beide Teams eine unterhaltsame Partie. Niklas Schmid brachte Deizisau in der 6. Minute in Führung, doch Jan Nagel glich in der 19. Minute aus. Niclas Pascal Müller (34.) und Nail Fakili (39.) drehten die Begegnung wieder zugunsten der Gastgeber. Zwar brachte Jan Nagel mit seinem zweiten Treffer in der 82. Minute die Hochdorfer noch einmal heran, doch Dennis Köber machte in der 86. Minute mit dem 4:2 alles klar.

ASV Aichwald – TV Unterboihingen 3:1

Ein Eigentor von Markus Kronewitter in der 4. Minute brachte die Gastgeber früh auf die Siegerstraße. Florian Lengwenat erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, ehe Jascha Rapp kurz nach der Pause in der 47. Minute das 3:0 folgen ließ. Der TV Unterboihingen kam nur noch durch einen Treffer von Randy-Daniel Mrozik in der 69. Minute zum 3:1-Endstand.

TB Ruit – TV Nellingen 4:2

Der TB Ruit legte einen Traumstart hin: Bereits in der 9. Minute erzielte Jannik Ehrmeier das 1:0, und drei Minuten später erhöhte Dirk Schimmele auf 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Marcel Gschwind verkürzte in der 43. Minute auf 2:1. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Janni Mossbeck den alten Abstand wieder her (46.), ehe Felix Gentner per Foulelfmeter in der 57. Minute noch einmal Spannung aufkommen ließ. In der 90. Minute machte Meron Recknagel mit dem 4:2 alles klar.