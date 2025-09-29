FV 09 Nürtingen mit 7:2-Gala, SV Jagstzell im 7:1-Torrausch

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Kreisliga A1:
TSV Heubach – 1. FC Stern Mögglingen 0:5
Vor 110 Zuschauern setzte der 1. FC Stern Mögglingen ein deutliches Ausrufezeichen. Oliver Kuhn brachte die Gäste in der 44. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach der Pause erhöhte Elber Can Celik zunächst in der 51. Minute, bevor Dennis Buchhauser in der 58. Minute nachlegte. Erneut Elber Can Celik stellte in der 75. Minute auf 0:4. Den Schlusspunkt setzte Ferhat Karaca in der 82. Minute mit dem Treffer zum 0:5-Endstand.
FC Spraitbach – TSB Schwäbisch Gmünd 1:0
Ein spätes Tor entschied die Partie in Spraitbach. In der 42. Minute musste Vit Benic vom FC Spraitbach nach Gelb-Rot vom Feld, wodurch die Hausherren lange in Unterzahl spielten. Dennoch gelang Robin Arnet in der 87. Minute das umjubelte 1:0. Kurz vor Schluss vergab Jannic Maletic die Chance auf eine höhere Führung, als er in der 90. Minute mit einem Foulelfmeter an Torhüter Ali Yilmaz scheiterte.
TSV Großdeinbach – SV Hussenhofen 1:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der SV Hussenhofen nach der Pause auf. Christian Munz traf in der 47. Minute zum 0:1, David Felske erhöhte in der 64. Minute. Rico Seemann sorgte mit dem 0:3 in der 69. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit erzielte David Schüler in der 90.+4 Minute den Ehrentreffer für die Gastgeber.
FC Schechingen – 1. FC Eschach 2:1
Die Gäste aus Eschach gingen früh durch ein Eigentor von Andreas Herr in der 3. Minute in Führung. Doch die Partie kippte im zweiten Durchgang. Aron Abele glich in der 54. Minute aus, und in der 90. Minute sorgte Philipp Röhrle für den späten Siegtreffer. Der 1. FC Eschach musste zudem ab der 39. Minute in Unterzahl auskommen, da Felix Bauer die Rote Karte sah.
TSV Waldhausen – TV Straßdorf 4:2
Ein intensives Spiel entwickelte sich in Waldhausen. Max Berghaus brachte den TV Straßdorf in der 8. Minute in Führung, doch Kenny Maurice Spengler drehte die Partie mit Treffern in der 30. und 44. Minute. Max Berghaus glich in der 58. Minute noch einmal aus, doch erneut Kenny Maurice Spengler stellte in der 60. Minute die Führung für den TSV Waldhausen wieder her. In der 90. Minute machte Robin Justl mit dem 4:2 alles klar.
TV Herlikofen – TSV Mutlangen 4:1
Der TSV Mutlangen startete mit einem Tor von Sebastian Steinke in der 13. Minute, doch die Antwort kam sofort. Marc Seibold glich zwei Minuten später aus. Kurz vor der Pause brachte Marlon Großmann die Hausherren per Foulelfmeter in Führung (45.). In der zweiten Hälfte erhöhte Luis Herbst in der 77. Minute auf 3:1, ehe Marlon Großmann in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand markierte.
SGM Lautern-Essingen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 4:0
Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an. Uwe Sonnleitner traf bereits in der 10. Minute, Jona Spazal erhöhte in der 20. Minute. Mit dem 3:0 durch Jannik Gröner (28.) war die Partie praktisch entschieden. Ein Eigentor von Alexander Marx in der 50. Minute besiegelte das deutliche 4:0.
TV Heuchlingen – SG Bettringen II 2:0
Lange mussten die Zuschauer in Heuchlingen warten, ehe die Entscheidung fiel. In der 77. Minute erlöste Michael Österle die Hausherren mit dem 1:0. In der Nachspielzeit setzte er in der 90.+3 Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 2:0.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A2:
FC Röhlingen – SGM Rindelbach/Neunheim 2:3
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Die Gäste legten furios los: Schon in der 3. Minute traf Johannes Folberth zum 0:1, und nur zwei Minuten später erhöhte Luka Erhardt auf 0:2. Doch Röhlingen fand zurück: Daniel Junker verkürzte in der 21. Minute auf 1:2. Nach der Pause stellte Daniel Hintz in der 56. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar brachte Julian Brendle die Gastgeber mit einem Foulelfmeter in der 79. Minute noch einmal auf 2:3 heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
FSV Zöbingen – SV Kerkingen 1:4
Die Partie begann vielversprechend für Zöbingen, als Eugen Konetzky in der 24. Minute das 1:0 erzielte. Nach der Pause übernahmen jedoch die Gäste die Kontrolle. Adrian Leib glich in der 61. Minute aus, ehe Michael Bühler in der 73. Minute die Partie drehte. Lukas Bühlmeyer erhöhte in der 84. Minute auf 1:3, und Toni Holzner sorgte in der 89. Minute für den Endstand. Der SV Kerkingen spielte die Schlussphase in Unterzahl, da Lukas Konerth in der 60. Minute Gelb-Rot sah.
FV Viktoria Wasseralfingen – TSV Westhausen 2:1
In einem engen Spiel brachte Marius Weber die Hausherren kurz vor der Pause in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Yannik Bux in der 66. Minute für Westhausen aus. Doch Viktoria Wasseralfingen schlug zurück: Adrian Sladic traf in der 72. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.
FC Ellwangen – TSV Adelmannsfelden 3:1
Ellwangen zeigte eine überzeugende Vorstellung. Julian Schubert traf in der 21. Minute zur Führung, Kadir Ciraci legte unmittelbar danach das 2:0 nach. In der 75. Minute erhöhte Yvan Funk auf 3:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Der Anschlusstreffer durch Luca Wemmer in der 88. Minute kam für Adelmannsfelden zu spät.
SG Eigenzell-Ellenberg – SV Pfahlheim 2:1
Vor 250 Zuschauern begann der SV Pfahlheim stark und ging durch Harald Veile in der 24. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Hausherren kämpften sich zurück. Tim Kailer verwandelte in der 58. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1. In der 79. Minute war es Leon Adler, der den 2:1-Siegtreffer erzielte.
TSG Abtsgmünd – SV Jagstzell 1:7
Der SV Jagstzell überrollte die Gastgeber förmlich. Bereits nach 14 Minuten führten Max Rettenmeier (6.), Antonio Saveski (9.) und Timo Ziegler (14.) mit 0:3. Zwar gelang Manuel Frank in der 43. Minute das 1:3, doch Stefan Kucher stellte noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den alten Abstand wieder her (45.+1). In der zweiten Halbzeit legten die Gäste nach: Antonio Saveski (70.), Timo Ziegler (75.) und erneut Antonio Saveski (86.) machten den klaren 1:7-Auswärtssieg perfekt.
SV Lauchheim – SC Unterschneidheim 5:1
Die Zuschauer in Lauchheim sahen eine dominante Vorstellung der Gastgeber. Daniel Maile brachte sein Team in der 32. Minute per Foulelfmeter in Führung. Ein Eigentor von Leo Seckler in der 55. Minute erhöhte auf 2:0. Danach traf Julian Hanke in der 64. Minute zum 3:0. Daniel Maile schraubte mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute das Ergebnis in die Höhe. Zwar gelang Mario Geiger in der 82. Minute der Ehrentreffer, doch erneut Daniel Maile stellte in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand her.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – Sportfreunde Rosenberg 6:1
Ein wahrer Torrausch in der ersten Hälfte entschied die Partie früh. Daniel Rembold eröffnete bereits in der 1. Minute. Danach erhöhten Michael Adrian (8.), Jonas Christlieb (18.) sowie Johannes Fais mit einem Doppelpack (30., 34.) auf 5:0. Fabian Weiß traf in der 45. Minute zum 6:0-Halbzeitstand. In der 80. Minute gelang Dominik Hirschle noch der Ehrentreffer für die Sportfreunde Rosenberg, doch der klare 6:1-Heimsieg war da längst besiegelt.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++