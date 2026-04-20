 2026-04-16T10:11:10.190Z

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FV 09 Nürtingen dreht auf, Spektakel in Satteldorf, Deuchelried top

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Uwe Stöffler

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – TSV Crailsheim 1:3

In einer intensiven Begegnung entführte der TSV Crailsheim drei wichtige Punkte aus Hoffeld. Lange Zeit bissen sich beide Teams die Zähne aneinander aus, doch praktisch mit dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute gelang Julia Wolf der psychologisch wichtige Führungstreffer zum 0:1 für die Gäste.

Die Antwort der Hausherrinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Direkt nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute markierte Julia Hörz den Ausgleich zum 1:1. Doch Crailsheim zeigte sich unbeeindruckt von der neuen Dynamik und schlug eiskalt zurück. In der 52. Minute brachte Sarah Herrmann den TSV erneut in Front, bevor Ina Hofelich in der 57. Minute mit dem 1:3 für die Vorentscheidung sorgte. Ein kleiner Wermutstropfen blieb für die Gäste: Torschützin Ina Hofelich sah in der Nachspielzeit (93. Minute) noch die Gelb-Rote Karte, was am Auswärtssieg jedoch nichts mehr änderte.

SpVgg Satteldorf – TSV Nellmersbach 3:3

Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in Satteldorf, bei dem die Moral der Heimelf am Ende belohnt wurde. Nellmersbach erwischte einen glänzenden Start und führte durch Treffer von Svenja Gajewski in der 34. Minute und Kim Redelfs tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3 Minute) bereits mit 0:2.

Satteldorf kam jedoch mit einer unglaublichen Energie aus der Kabine. Sonia Munz verkürzte in der 47. Minute auf 1:2, doch der Schock folgte prompt: Maike Niklas stellte in der 49. Minute den alten Abstand zum 1:3 wieder her. Die SpVgg gab sich jedoch niemals auf. Linda Megerle brachte ihr Team in der 63. Minute wieder auf 2:3 heran, bevor erneut Sonia Munz in der 72. Minute zur Stelle war und den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte. Ein Punktgewinn, der sich für Satteldorf nach diesem Spielverlauf wie ein Sieg anfühlen dürfte.

TSV Ottmarsheim – FV 09 Nürtingen 1:5

In Ottmarsheim sah es zunächst nach einer Überraschung aus, als Laura Pfeiffer die Gastgeberinnen bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Freude währte nur kurz, denn Nürtingen antwortete mit einer beeindruckenden Offensiv-Welle.

Cecilia Mauthe drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack in der 11. Minute und der 25. Minute zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste keinen Zweifel mehr an ihrer Dominanz aufkommen. Maeva Hammelehle erhöhte in der 47. Minute auf 1:3, bevor Stefanie Veit in der 60. Minute das 1:4 markierte. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte erneut Maeva Hammelehle in der 75. Minute, die mit ihrem zweiten Treffer den deutlichen 1:5-Endstand besiegelte.

TSV Münchingen II – TGV Dürrenzimmern 2:0

Die Reserve des TSV Münchingen sicherte sich einen Heimsieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und konsequente Chancenverwertung. Den Grundstein legte Leticia Schäfer in der 20. Minute, als sie zur 1:0-Führung einnetzte.

Dürrenzimmern bemühte sich zwar um den Ausgleich, fand aber selten ein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Hausherrinnen. In der zweiten Halbzeit sorgte Nadin Kachmar in der 59. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Münchingen kontrollierte das Spiel fortan sicher und brachte den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit.

FC Ellwangen – SSG Ulm 99 1:3

Auch in Ellwangen sahen die Fans eine Partie, in der die Führung zunächst bei der Heimmannschaft lag. Hannah Fetzer brachte Ellwangen in der 13. Minute mit 1:0 in Front und weckte Hoffnungen auf einen Heimerfolg. Doch kurz vor der Pause gelang Lena Hasert in der 42. Minute der wichtige Ausgleich für die SSG Ulm 99.

Im zweiten Spielabschnitt erwiesen sich die Ulmerinnen als das Team mit dem längeren Atem. In der 66. Minute drehte Lea Steller das Spiel endgültig zugunsten der Gäste (1:2). Ellwangen versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch ein Foulelfmeter in der 79. Minute, den Celine Schüssler sicher zum 1:3 verwandelte, machte alle Hoffnungen der Gastgeberinnen zunichte.

TSV Wendlingen – FV Bellenberg 1:1

Vor 40 Zuschauern lieferten sich Wendlingen und Bellenberg einen harten Kampf auf Augenhöhe. Die Hausherrinnen erwischten einen Blitzstart: Lea Micko traf bereits in der 6. Minute zur 1:0-Führung.

Bellenberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und investierte viel in die Offensive, um den Ausgleich zu erzwingen. Dies gelang schließlich in der 58. Minute, als Nadine Weixler zum 1:1 traf. In der verbleibenden halben Stunde entwickelte sich eine offene Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung, mit der beide Mannschaften wohl leben können.

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Staffel 2

TSV Tettnang II – TSV Sondelfingen 1:2

Ein Blitz-Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde schockte die Tettnanger Reserve und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg für den TSV Sondelfingen. Kristina Vogelmann brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, und noch bevor die Hausherrinnen sich sortieren konnten, erhöhte Loreta Haxhiajdini in der 16. Minute bereits auf 0:2. Tettnang bewies jedoch Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. In der 34. Minute gelang Chantal Ebinger der Anschlusstreffer zum 1:2. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive in der zweiten Halbzeit schaffte es Tettnang jedoch nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen, sodass Sondelfingen die knappe Führung über die Zeit zitterte.

SV Oberreichenbach – TSV Albeck 1:0

In Oberreichenbach sahen die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, in dem eine einzige Szene den Unterschied zwischen Triumph und Enttäuschung machte. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, wobei spielerische Glanzpunkte eher Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Nachmittags erzwang Jana Sophie Albrecht in der 35. Minute, als sie das goldene Tor zum 1:0 erzielte. In der Folge biss sich Albeck am Abwehrbollwerk der Gastgeberinnen die Zähne aus. Ein hart erarbeiteter Sieg für den SV Oberreichenbach, der durch pure Disziplin über die Ziellinie gebracht wurde.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – TSV Lustnau 1:2

Diese Begegnung entwickelte sich erst nach dem Seitenwechsel zu einem echten Krimi. Zunächst durften die Fans der Spvgg jubeln, als Alicia Roller ihr Team in der 58. Minute mit 1:0 in Front brachte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn Lustnau zeigte eine beeindruckende Reaktion. Nur vier Minuten später, in der 62. Minute, markierte Leonie Weber den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb bis zum Ende hochemotional, mit dem glücklicheren Ende für die Gäste: In der 80. Minute erzielte Paula Alber den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2 und drehte damit die Partie zugunsten des TSV Lustnau.

FC Blau-Weiß Bellamont – SG Renhardsweiler/Herbertingen/Fulgenstadt 2:1

Dramatik pur in Bellamont! Die Gäste der Spielgemeinschaft erwischten den besseren Start und gingen durch Carina Gußmann in der 33. Minute mit 0:1 in Führung. Bellamont brauchte eine Weile, um diesen Rückschlag wegzustecken, kam dann aber mit viel Schwung aus der Kabine. In der 57. Minute gelang Kerstin Schneider der Ausgleich zum 1:1. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, wurde es in der 81. Minute tragisch für die Gäste: Ein unglückliches Eigentor von Jessica Stützle bescherte Bellamont die 2:1-Führung. Ein extrem bitteres Ende für die SG, während Bellamont diesen glücklichen Heimsieg lautstark feierte.

SV Deuchelried – FC Engstingen 4:0

Der SV Deuchelried lieferte eine Machtdemonstration ab und ließ dem FC Engstingen über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Antonia Sigg eröffnete den Torreigen bereits in der 18. Minute mit der Führung zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel übernahm Pia Landsbeck das Kommando und schraubte das Ergebnis mit ihren Treffern in der 52. Minute und der 87. Minute auf 3:0 hoch. Den endgültigen Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Rebekka Krug in der Nachspielzeit (90.+1 Minute) mit dem Tor zum 4:0-Endstand.

SV Unterjesingen – SV Granheim 4:0

In Unterjesingen gab es an diesem Spieltag kein Vorbeikommen an einer alles überragenden Akteurin: Shanice Heck. Sie eröffnete in der 33. Minute mit dem 1:0 und legte direkt nach der Pause in der 51. Minute das 2:0 nach. Granheim verlor zusehends die Ordnung, was Anna Holfelder in der 58. Minute nutzte, um einen Foulelfmeter sicher zum 3:0 zu verwandeln. Den Deckel auf eine beeindruckende Leistung setzte schließlich wieder Shanice Heck, die in der 82. Minute mit ihrem dritten Treffer des Tages den lupenreinen Hattrick und den 4:0-Endstand perfekt machte.

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