FuWo wieder da: Kampagne setzt auf Ziel von 1 Mio Euro Crowdfunding-Kampagne soll Comeback des Berliner Traditionsmagazins ermöglichen – klare Worte zur Zukunft von Print und Amateurfußball von far · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte Tino Loest

Die „Fußball-Woche“ steht vor der Rückkehr. Initiator, Unternehmer und Eintracht Mahlsdorf Präsident Tino Loest spricht beim Kick-off in der Magnet Bar am Prenzlauer Berg offen über Chancen, Risiken und ein ambitioniertes Finanzierungsziel

Neustart der Fußball Woche Die „Fußball-Woche“ (FuWo) steht vor einem Neustart. Am 30. April fiel der offizielle Kick-off für das Comeback des traditionsreichen Berliner Fußballmagazins, das im Oktober 2025 nach mehr als 102 Jahren eingestellt worden war.

Hinter dem Projekt steht Tino Loest, Unternehmer und Vereinschef des Berliner Oberligisten Eintracht Mahlsdorf. Bei der Pressekonferenz machte er deutlich, dass der Neustart nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen mit sich bringt – vor allem im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung zwischen Print und Digital. Loest stellt klassiche Vertriebslogik in Frage

So stellte Loest die klassische Vertriebslogik offen infrage: „Ob es am Ende Sinn macht, von 10.000 Zeitungen 7.000 wegzuwerfen, ist die Frage.“ Gleichzeitig betonte er, dass eine gedruckte Ausgabe weiterhin Teil der Überlegungen sei, allerdings unter neuen wirtschaftlichen Bedingungen. Klar ist: Der Fokus liegt zunächst auf einem digitalen Konzept mit Website, App und Social Media. Parallel dazu soll die Marke FuWo wieder stärker im Berliner Amateurfußball verankert werden. „Die Regionalliga wird unsere erste Liga sein“, erklärte Loest. Darüber hinaus sollen auch der Frauenfußball sowie der Senioren- und Jugendbereich eine zentrale Rolle spielen.

Initiator Tino Loest in der Bildmitte – Foto: Frank Arlinghaus

Crowdfunding-Kampagne startet am 30.04.26 Eine entscheidende Grundlage für den Neustart ist die Finanzierung. Über eine Crowdfunding-Kampagne will das Projekt Mittel einwerben. Ziel ist es, bis zu eine Million Euro zu sammeln. „Die Spendenaktion wird wichtig sein für die Zukunft der Fußball-Woche“, sagte Loest. Der Start erfolgt über die FuWo-Homepage sowie eine Crowdfunding-Plattform, auf der das Projekt ab dem Nachmittag freigeschaltet wird. Ein Büro ohne Internet, Telefone und mit alten Rechnern Dass der Weg kein einfacher ist, daraus machte der Initiator keinen Hehl. Auch infrastrukturell stehe man noch am Anfang: „Das Büro ist da, wir haben kein Internet, die Telefone sind alt.“ Gleichzeitig zeigte sich Loest entschlossen, das Projekt trotz aller Risiken voranzutreiben – und formulierte es bewusst offen: „Und wenn wir am Ende gegen die Wand fahren, ist es halt so.“ Damit setzt die FuWo beim Neustart nicht nur auf Tradition, sondern auch auf Transparenz. Ob das Comeback gelingt, wird maßgeblich von der Unterstützung der Berliner Fußball-Community abhängen. Tino Loest

FuWo Kick-Off in der Magnet Bar