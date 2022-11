Regensburg ist der kommende Gegner von Düsseldorf. – Foto: Andreas Zobe

Futsaler prüfen den Altmeister Düsseldorfs nächster Gegner ist Jahn Regensburg. Es gehört als ehemaliger nationaler Titelträger zu den Größen der Sportart.

Eine technisch ganz feine Klinge wird am Samstag in der Halle des Comenius-Gymnasiums an der Hansaallee gespielt. In der ersten Futsal-Bundesliga empfängt die Fortuna Düsseldorf am Nachmittag Jahn Regensburg.

Etablierte Regensburger Der Aufsteiger aus dem Süden der Republik stellt als Tabellendritter nicht ganz überraschend eine große Bereicherung für die Eliteklasse des Futsals dar. Jahn Regensburg war schon vor Einführung der Bundesliga national eine Futsal-Größe. Das belegen die in 2017 errungene Deutsche Meisterschaft und die Finalteilnahme in 2020. Die Nicht-Qualifikation für die Bundesliga-Premierensaison im vergangenen Jahr war eine große Überraschung. „Sie gehören einfach in die Bundesliga“, sagt Fortuna-Sprecher Heinz-Peter Effing über den kommenden Gegner mit der brasilianischen Note. Für diese ist seit jeher Lucas Kruel verantwortlich. Der Brasilianer war schon in 2017 als Spielertrainer maßgeblich beteiligt und nimmt auch jetzt auf und neben dem Feld immer noch eine tragende Rolle in Regensburg ein. Kruel ist auch im Fußball bestens vernetzt. Als Fitnesscoach kümmerte er sich nicht nur um die Performance seines Kumpels Douglas Costa zu dessen Aktivenzeit beim FC Bayern München. Die Online-Kurse des Fittnessexperten besuchten auch schon weitere Topstars wie Erling Haaland (Manchester City). Nicht zuletzt dank Kruels Netzwerk geht Jahn Regensburg auch in der Bundesliga mit einem stark brasilianisch geprägten Team an den Start. „Dass sie so weit oben in der Tabelle stehen, wundert mich angesichts der Qualität der Spieler keineswegs“, sagt Joscha Vaas. Der Mann mit der Rückennummer 9 ist einer der Zugänge im Kader der Fortuna. Nach einer starken Saison mit den Futsal Panthers Köln, mit denen er den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, entschied sich Vaas vor dieser Spielzeit zu einer Luftveränderung. „Das war für mich einfach der logische Schritt, zur Fortuna zu wechseln um Bundesliga spielen zu können“, sagt Vaas. Bereut hat der Neuling diesen Schritt nicht, auch wenn die Unterschiede zur Regionalliga doch immens sind. „Es geht viel körperlicher zur Sache. Und das Niveau der Spieler ist halt auch noch einmal ganz anders.“ Das bekommt Joscha Vaas Woche für Woche auf dem Feld zu spüren, wenn er als „Pivot“ in vorderster Reihe versucht, die Bälle unter dem Druck der Gegenspieler zu sichern und seine nachrückenden Mitspieler einzusetzen. Dabei helfen ihm die technischen Fertigkeiten am Ball, die ihm auch von seinem Trainer Shahin Rassi bescheinigt werden.