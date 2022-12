Futsaler machen es spannend Die Düsseldorfer führen im Bundesliga-Heimspiel gegen den Letzten FC Penzberg schon 3:0, am Ende heißt es nur 4:3.

Einen Krimi zur Vorweihnachtszeit bekamen die Zuschauer in der Sporthalle des Comenius-Gymnasiums am späten Samstagnachmittag zu sehen. In die Hauptrollen schlüpften dabei die Futsaler von Fortuna Düsseldorf. Die Mannschaft von Shahin Rassi machte es im Bundesliga-Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht FC Penzberg unnötig spannend. Dass Spieler und Anhang bis zum Schluss zittern mussten, ehe das 4:3 und damit der dritte Sieg in Serie Bestand hatte, hatten sich die Gastgeber letztlich selbst zuzuschreiben. „Wenn wir zur Pause mit 3:0 in Führung gelegen hätten, dann hätte sich darüber auf gegnerischer Seite wohl auch niemand beschwert“, sagte Shahin Rassi in der Nachbetrachtung.