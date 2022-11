Futsaler des TSV Neuried empfangen nach Spielabbruch Bundesliga-Reserve Heimspiel gegen SGM Weilimdorf/Stuttgarter Kickers II

Neuried – „Wir haben das Fass nicht weiter aufgemacht. Wir können nur abwarten, was das Sportgericht verkünden wird“, sagt TSV-Trainer Mathieu Jerzewski. Am Sonntag empfängt sein Team die SGM Weilimdorf/Stuttgarter Kickers II (15 Uhr, Am Sportpark).

Die Mannschaften sind Tabellennachbarn. Mit einem Heimsieg könnten die derzeit achtplatzierten Neurieder (sechs Punkte) mit dem Tabellensiebten aus Weilimdorf (neun Punkte) gleichziehen. Die Chancen dafür stehen auf dem Papier nicht schlecht, denn die Gäste sind aktuell nicht in Topform. Ihre drei Saisonsiege holten sie zu Saisonbeginn, zuletzt verloren sie viermal in Folge. Allerdings weiß man auch nie genau, wer bei der Reserve des früheren Regionalliga-Serienmeisters und aktuellen Bundesligisten Weilimdorf aufläuft. Jerzewski spricht von einem „Gegner mit gepflegter Spielweise, auch der ersten Mannschaft wegen“. Er rechnet mit Verstärkung aus dem Bundesliga-Team, das einen Tag zuvor beim SSV Jahn Regensburg antritt. „Sie werden mit Sicherheit jungen Spielern Spielzeit verschaffen“, so der TSV-Coach.