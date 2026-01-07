Futsal-Winterpokal: Aar setzt sich bei den A-Junioren durch

Dillenburg. Der neue Hallenkreismeister der A-Junioren heißt JFV FC Aar. Die Mannschaft steigerte sich beim Winterpokal in Dillenburg von Spiel zu Spiel und wird den Fußballkreis demnächst beim Futsal-Regionalpokal vertreten. Acht Teams waren in der Nassau-Oranien-Halle am Start. In zwei Vorrundengruppen ermittelten sie die vier Halbfinalteilnehmer. Der SSV Sechshelden, der einzige Verein, der zwei Mannschaften ins Rennen geschickt hatte, setzte sich in beiden Vorrundengruppen an die Spitze. Er unterlag dann aber im Halbfinale dem TSV Steinbach und dem JFV FC Aar.