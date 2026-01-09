Futsal Vorrunden starten auf Landesebene

Am Wochenende starten die ersten beiden von insgesamt drei Vorrundenstaffeln zur Futsal-Hallenlandesmeisterschaft. Eröffnet werden die diesjährigen Titelkämpfe am Samstag um 14:00 Uhr in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz, wo in der Vorrundenstaffel 1 sieben Mannschaften um zwei Tickets für die Endrunde kämpfen. Favorit ist hier sicherlich die Landesliga-Spitzenmannschaft SG Handwerk Rabenstein, welche sich 2023 den Titel des Sachsenmeisters sicherte. Zudem rechnen sich auch die beiden Vertreter der Landesklasse West, der SV Motor Marienberg und der Gastgeber VfB Annaberg 09, gute Chancen auf ein Weiterkommen aus. Außenseiter sind eher die Mannschaften aus den Kreisgebieten. Wobei der TSV Kreischa aus der Kreisoberliga Sächsische Schweiz/Osterzgebirge nach dem Endrundenverzicht im vergangenen Jahr vielleicht doch Hoffnung macht, in diesem Jahr zur Endrunde zu fahren. Der SV Auerhammer spielt unter freiem Himmel in der Kreisoberliga Erzgebirge. Der Bobritzscher SV ist in der Mittelsächsischen Kreisliga A, Staffel 2, beheimatet und die SG Jößnitz in der Kreisliga A des Vogtlandes. Gespielt wird wie in den anderen beiden Staffeln im Modus „Jeder gegen jeden“. Mit dem Ende des Vorrundenturniers rechnen die Veranstalter gegen 19:00 Uhr.

Einen Tag später geht es dann in der Stadthalle Zwenkau rund. Ebenfalls ab 14:00 Uhr streiten sich sieben weitere Männermannschaften um den Einzug in die Endrunde der Futsal-Hallenlandesmeisterschaft. Favorisiert sind in dieser Vorrundenstaffel 2 sicherlich die Teams aus der Landesklasse Nord, Gastgeber VfB Zwenkau 02 und die Reservemannschaft der BSG Chemie Leipzig. Neben diesen beiden kämpfen fünf Kreisoberligisten um eine Überraschung. Aus der Kreisoberliga Chemnitz sind das der TSV IFA Chemnitz und der VfL Chemnitz. Zudem nehmen auch die SG Canitz aus der Kreisoberliga Meißen, der SV Schleußig 1990 aus der Kreisoberliga Leipzig sowie der TuS Pegau 1903 aus der Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land teil. Spannung ist in beiden Vorrundenstaffeln auf jeden Fall garantiert.

Die Vorrundenstaffel 3 steigt am Samstag, dem 17.01.2026, um 16:00 Uhr in der Sporthalle am Gymnasium im ostsächsischen Seifhennersdorf. Die Endrunde soll dann eine Woche später, am Samstag, den 24.01.2026, im HOT Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal stattfinden. (gs)