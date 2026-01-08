Futsal vom Feinsten: Württemberg ermittelt seine Nachwuchs-Meister

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Sonntag, 11. Januar, starten die Futsal-Ligen der A- und B-Junioren in die Spielzeit 2025/26. Nachdem alle Qualifikationsturniere abgeschlossen wurden, spielen jeweils zwölf Mannschaften um den Titel des Württembergischen Meisters und die Teilnahme an der Süddeutschen Hallenmeisterschaft.

Gespielt wird im neuen Champions-League-Modus. Die zwölf Mannschaften wurden jeweils in drei leistungsbezogene Lostöpfe eingeteilt. Jede Mannschaft spielt gegen jeweils zwei Mannschaften aus jedem Lostopf. Die vier besten Mannschaften, die nach Abschluss des 6. Spieltags an der Tabellenspitze stehen, ermitteln am 21. Februar in Ehningen im Rahmen eines Final Four-Turniers den Württembergischen Meister. Futsal-Liga der B-Junioren in Sachsenheim

Um 10 Uhr eröffnen am Sonntagvormittag der FV Germania Degerloch und der SV Böblingen die Futsal-Liga der B-Junioren. Gespielt wird in Sachsenheim. Während die Germania aus Degerloch sich im Quali-Turnier souverän qualifizieren konnte (6 Pkt. / 13:3 Tore) war der SV Böblingen als Teilnehmer der Verbandsstaffel bereits gesetzt. Ebenfalls mit dabei sind die Young Boys Reutlingen, die SGM Unterzeil/Aichstetten/Seibranz, der SV Kressbronn, der TSV Berg, die SGM FC Union Heilbronn/TSN 1969, die SGM Eibensbach/Cleebronn/Botenheim/Stockheim, die SGM Warthausen, der SV Rangendingen, die SGM Sachsenheim und die Reutlinger Juniors.