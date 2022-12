Futsal-Urteil: SSV Jahn 1889 verliert wohl Punkte Eine tropfende Halle hatten den Regensburgern beim Bundesliga-Heimspiel gegen Weilimdorf einen Strich durch die Rechnung gemacht – Stadt strebt Lösung an

Das Sportgericht wertete die Angelegenheit als „schuldhaft verursachten Spielausfall“, weil der Verein seiner Verpflichtung für die Bespielbarkeit des Feldes zu sorgen nicht nachgekommen sei. Ob der damit auf Platz vier zurückgefallene Neuling Einspruch gegen das Urteil einlegt, stand am Donnerstagabend noch nicht fest. Am Samstag (20 Uhr) steht das Duell beim Mit-Aufsteiger St. Pauli in Hamburg auf dem Programm.



Immer wieder hatte ein bisschen Wasser von oben in der Regensburger Nordhalle für Unannehmlichkeiten gesorgt. Das wissen die Schulsportler in der Isarstraße, das wissen die Vereinsnutzer unter der Woche – und das deutete sich bei den letzten Heimspielen an, als am Rande des Spielfelds vereinzelte Tropfen auf den Hallenboden fielen. Auch Sportamtsleiter Johann Nuber befand kurz nach der bitteren Spielabsage: „Das ist ungut für alle Seiten. Das ist auch für uns eine halbe Katastrophe. Zumal wir in dieser Form nicht mit diesem Problem hatten rechnen müssen.“



Nuber und Co. wollen von Seiten der Stadt im Zusammenspiel verschiedener Ämter aus „versuchen, die Angelegenheit auf schnellem Weg zu lösen.“ Johann Nuber erklärt: „Zuständig für die Bewirtschaftung der Sporthallen ist das Schulamt, für die Instandhaltung der städtische Bauunterhalt. Dort war unserer Recherche nach zwar schon öfter mal das Thema, dass es reingeregnet hat. Jedes Mal wurde eine Reparatur in Auftrag gegeben und der jeweilige Schaden beseitigt“, nahm Nuber Stellung. „Insgesamt wird wohl eine große Lösung mit einer Gesamtsanierung nötig werden, aber das bedarf aufgrund des hohen Finanzbedarfs eines größeren Vorlaufes. Wir haben den aktuellen Vorfall auf jeden Fall an unseren Bauunterhalt und das Schulamt weitergeleitet und dort ist bereits eine Reparatur durch einen Fachbetrieb veranlasst.“



Freilich ist eine Generalsanierung natürlich nicht auf die Schnelle binnen ein paar Wochen anzuleiern – und eine Garantie, dass es bei entsprechender Nässe nicht an anderer Stelle wieder tropft, gibt es nicht. Die Futsaler des SSV Jahn 1889 sind deswegen auch in Sorge und fragen sich, wo sie ihre nächsten Heimspiele austragen können. Denn am 10. Dezember kommt mit den HSV-Panthern ein noch weiter gereister Bundesliga-Gast als die Stuttgarter aus, der gerade das Hamburger Derby gegen St. Pauli vor der Futsal-Rekordkulisse von 1300 Zuschauern gewann. Dass die Jahn-Futsaler dann an angestammter Stätte spielen, ist unwahrscheinlich. „Wir müssen uns Lösungen überlegen“, sagt Johann Nuber, und denkt an die Clermont-Ferrand-Halle. „Die Kollegen sind schon dran, zu schauen, was möglich ist.“