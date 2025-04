Futsal: Ungeschlagen zum Aufstieg

Am Ende war es ein Durchmarsch wie aus dem Bilderbuch: Croatia Geistenbeck hat in seiner Premierensaison in der Landesliga für Furore gesorgt. Ohne eine einzige Niederlage sicherten sich die Futsaler den Meistertitel und sind somit in die Niederrheinliga aufgestiegen. Ein Kunststück, das nicht nur durch nackte Zahlen beeindruckt, sondern vor allem durch die Geschichte dahinter.