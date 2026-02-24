Futsal: SV Budberg bleibt bei „Westdeutschen“ sieglos

SV Budberg bleibt bei „Westdeutschen“ sieglos – Foto: Markus Becker

0:6, 2:5 und 1:6 – die Ergebnisse bei den Westdeutschen Futal-Meisterschaften der Frauen in Münster waren aus Sicht des SV Budberg wenig erfreulich. „Wir konnten leider nicht unseren besten Kader aufbieten, können aber stolz darauf sein, dass wir uns für das Turnier qualifiziert haben“, sagte Trainer Daniel Peetz. Seine Mannschaft belegte bei den Titelkämpfen in der Sporthalle Hiltrup-Mitte den letzten Platz.