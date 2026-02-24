Futsal: SV Budberg bleibt bei „Westdeutschen“ sieglos

0:6, 2:5 und 1:6 – die Ergebnisse bei den Westdeutschen Futal-Meisterschaften der Frauen in Münster waren aus Sicht des SV Budberg wenig erfreulich. „Wir konnten leider nicht unseren besten Kader aufbieten, können aber stolz darauf sein, dass wir uns für das Turnier qualifiziert haben“, sagte Trainer Daniel Peetz. Seine Mannschaft belegte bei den Titelkämpfen in der Sporthalle Hiltrup-Mitte den letzten Platz.
Das letzte Testspiel vor dem Re-Start in der Niederrheinliga beim FC Schalke 04 II (4:6) unter der Woche hatte den SVB-Kader für die Titelkämpfe in Münster weiter dezimiert. Lisa Geiling, Charlotte Smeets und Maryam Souag verletzten sich und fielen aus. Zudem war die etatmäßige Keeperin Kim Stawowy nicht dabei.
So stand U17-Torhüterin Johanna Linkenbach zwischen den Pfosten. Sie kassierte im ersten Gruppenspiel gegen den Niederrheinliga-Konkurrenten Rhenannia Bottrop gleich sechs Gegentreffer. Die Partie gegen den amtierenden Deutschen Futsal-Meister, Preußen Münster, ging mit 2:5 verloren. Im Spiel um Platz fünf gegen Vorwärts Spoho war der SVB mit 1:6 unterlegen. Die drei Budberger Turnier-Treffer erzielten Juma Heinen, Laura Rekus und Kosovare Sadiku. Zudem spielten Weronika Rekus, Zoe Lottes, Lara Nünning sowie Sina Mispelkamp mit.
Trainer Peetz richtet seinen Fokus jetzt aufs erste Punktspiel in diesem Jahr. Am nächsten Sonntag, 15 Uhr, steht das Heimduell gegen den Tabellennachbarn TSV Urdenbach an. Da soll im Kampf um den Klassenerhalt das Konto um weitere drei Punkte aufgefüllt werden.
