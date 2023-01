Futsal: Rückzug von Racing FC Union Luxemburg Aktueller Tabellenfünfter der 1.Liga tritt nicht mehr an

Wie die FLF bereits am Montag mitteilte, hat die Futsal-Mannschaft von Racing FC Union Luxemburg auch für ihr zweites Spiel nach Fortsetzung der 1.Liga im neuen Jahr Forfait angemeldet. Am kommenden Wochenende hätte man beim Tabellenzweiten in Sanem antreten sollen, welches die Partie jetzt kampflos mit 3-0 gewinnt.