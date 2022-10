Futsal RL: TSV Neuried kommt gegen Beton Boys unter die Räder Zweite Halbzeit ohne TSV-Tor

Der neue Spitzenreiter der Regionalliga Süd ist für die Futsaler des TSV Neuried am Sonntagabend eine Nummer zu groß gewesen.

Neuried – Bei den individuell stark besetzten Beton Boys München, die bereits in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatten, verloren der TSV Neuried mit 2:8 (2:5). Ganz so eindeutig wie das Ergebnis empfand TSV-Trainer Mathieu Jerzewski die Partie allerdings nicht. „Das Ergebnis spiegelt nicht unsere Leistung wider. Ein 3:5 hätte gepasst“, sagte Jerzewski und ergänzte: „Das müssen wir akzeptieren und die positiven Dinge mitnehmen.“