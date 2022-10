Pavlo Stohniienko braucht nach längerer Verletzungspause noch etwas Zeit. – Foto: TSV

Futsal RL Süd: TSV Neuried will Wiedergutmachung in Karlsruhe - Sonderlob für Agostinho Goncalves Jerzewski warnt vor Karlsruher Qualitäten

In der Regionalliga Süd gastiert der TSV Neuried Futsal am Samstagabend beim Karlsruher SC. Nach der Niederlage gegen SVK Allgäu will Jerzewski den nächsten Dreier.

Neuried – Die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried haben die vergangene Spielzeit mit 22 Punkten auf Rang fünf abgeschlossen und damit das beste Ergebnis ihrer Vereinsgeschichte erreicht. Punktgleich mit den Grün-Weißen war damals der Karlsruher SC, der die Saison 2021/22 einen Platz dahinter auf Position sechs beendete. Das Hinspiel im Badischen vor rund einem Jahr verloren die Würmtaler mit 3:4, im Rückspiel Ende Februar gelang ihnen mit einem 6:3-Erfolg zu Hause die Revanche. Es ist also mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen, wenn beide Teams am Samstagabend in Karlsruhe erneut aufeinandertreffen (19 Uhr, Sporthalle Grötzingen, Bruchwaldstraße). Neuried-Trainer Jerzewski fordert Spieler, „die Kleinigkeiten, die gegen Allgäu den Ausschlag gaben, zu vermeiden und das eigene Spiel zu forcieren“