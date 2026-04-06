Futsal: Pokalfinale erster Höhepunkt einer komplizierten Saison

Ob Differdingen auch in diesem Jahr jubeln kann? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Es sind dies keineswegs außergewöhnliche Ergebnisse für den Fusionsverein aus dem „Minett“: alle zwölf Partien seit FuPa-Datenerfassung zwischen beiden Teams gingen meistens deutlich zugunsten von Differdingen aus. Die engsten Ergebnisse gab es aber in der aktuellen Meisterschaft, vor sechs Wochen setzte sich der FCD mit lediglich einem Tor Unterschied in der Meisterschaft in Leudelingen durch. Könnte es also ein spannendes Finale geben? Differdingen bleibt Favorit, etwas anderes zu behaupten wäre vermessen.

In einer Saison, in der sich gleich drei Mannschaften in der Liga schon vor Saisonbeginn zurückzogen bzw. nicht anmeldeten, bildet das traditionell am Ostermontag ausgetragene Pokalfinale im Futsal ein in der laufenden Spielzeit seltenes positives Highlight. Dass die Übermannschaft aus Differdingen dieses erreicht hat, stellt keine Überraschung dar. Mit Gruefwiss Leudelingen trifft man auf einen Gegner, den man vor zwei Jahren mit 9:1 im Endspiel aus der Halle fegte.

Michel Vaz zum Endspiel: „ein Schaufenster für den Futsal“

Vor dem Finale hat sich FuPa mit Michel Vaz unterhalten. Der einstige Spieler von Racing und Bettemburg ist jetzt für Differdingen aktiv, aber auch Mitglied der Futsal-Kommission der FLF und hat dadurch einen tiefen Einblick in die Materie. Im Gespräch über eine Sportart, die wie eingangs angedeutet Anfang der Saison etliche Probleme hatte, teilte er seine persönliche Ansichten mit FuPa . „Als Spieler ist man natürlich ungeduldig, doch wenn man den Einblick hat, wie die FLF organisiert ist, versteht man, dass manche Reformen ihre Zeit brauchen.“ Zwar findet Vaz, dass es nicht ideal sei, dass Fußballvereine auch über Angelegenheiten des Futsals abstimmen, doch er ist sich bewusst, dass dies unter dem gemeinsamen Dach der FLF schwer zu ändern sei.

Was er sich vor allem erhofft ist eine bessere Sichtbarkeit des Futsals. „Einen kleinen Schubs“ wünscht er sich, z.B. von Seiten von Sponsoren oder Medien. Das Pokalfinale sei dafür ein ideales Event: „Es ist ein Schaufenster für den Futsal und es ist das Spiel, zu dem die meisten Zuschauer kommen.“ Darüber könne man eine gewisse Sensibilität für den Futsal schaffen. Um den vielen Forfaits entgegenzuwirken, egal ob bei einzelnen Spielen oder im Falle sog. „Forfait Saison“ wünscht sich Vaz viel härtere Strafen von Seiten des Verbandes. Aber Abschreckung ist nur das eine. Laut seiner Idee sollten klassische Fußballvereine den Futsal als etwas Positives sehen und nicht nur als zusätzliche Belastung.

Er nennt ein Beispiel: „Jungs, die mit 16 Jahren mit dem Fußball aufhören, könnte man über eine Futsal-Abteilung eine Alternative anbieten“. Der Dropout könnte so verringert werden. „Man muss dies aber gut verkaufen, damit es eine Win-Win-Situation wird.“ Außerdem zeigte er einen weiteren möglichen Weg auf: „Für Vereine ohne Jugend könnte der Futsal eine Alternative sein, um Jugendliche aus der jeweiligen Gemeinde im Club zu halten und darüber das Vereinsleben auszubauen.“

Inspirieren können sich Futsal-Neugierige am Ostermontag. Anstoß des Finales in Düdelingen ist um 17 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.