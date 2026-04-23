Futsal: Plätze zwei, drei, vier – aber kein Regionalliga-Aufstieg Hinter den Gladbacher Futsal-Teams liegt eine erfolgreiche Spielzeit, allerdings ohne Happy End: Furious Futsal und Croatia Geistenbeck verpassten den Regionalliga-Aufstieg in der Aufstiegsrunde. Nun soll 2026/27 der nächste Anlauf folgen. von RP / Horst Höckendorf · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Furious Futsal hat mit zwei Teams den Aufstieg knapp verpasst. – Foto: Tristan Benten

Es war die bisher erfolgreichste Spielzeit für die Futsalteams aus Mönchengladbach. Und trotzdem blieb bei Furious Futsal und Croatia Geistenbeck etwas Enttäuschung zurück. Denn das ausgerufene Ziel, der Aufstieg in die Regionalliga, wurde von beiden Teams verpasst. In der kommenden Spielzeit soll nun ein neuer Versuch unternommen werden.

In Aufstiegsrunde an Freisenbruch gescheitert Nach Abschluss der 14 Ligaspiele lag Furious in der Niederrheinliga mit seinen beiden Teams auf Rang zwei und vier, dazwischen beendete Geistenbeck die Saison auf Platz drei. Alle drei Mannschaften qualifizierten sich damit für die neu eingeführte Aufstiegsrunde. Ebenfalls in der Aufstiegsrunde vertreten war der TC Freisenbruch, der sich als Tabellenführer das Heimrecht für alle drei Begegnungen erarbeitete – was sich letztlich als entscheidender Vorteil herausstellte. Denn Freisenbruch gewann alle drei Spiele deutlich und sicherte sich souverän den Aufstieg. Das Team aus Essen hatte die konstanteste Saison aller Klubs gespielt.

Hat Furious sich selbst geschwächt? „Dass unsere beiden Teams sich für die Aufstiegsrunde qualifizieren konnten, freut uns – und insbesondere mich persönlich“, sagte Bünyamin Türkhan, Vorsitzender von FF07. Denn mit der starken Spielzeit der zweiten Mannschaft hatte er nicht gerechnet und das Team eher in der Nähe der Abstiegszone erwartet. „Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader, der trotzdem nicht ganz ausgereicht hat, um aufzusteigen. In manchen Spielen waren wir zu nachlässig – was vergebene Chancen, aber auch individuelle Fehler betrifft. Da müssen wir noch ein bisschen abgeklärter spielen. Aber vielleicht habe ich auch ein paar Fehler gemacht, weil ich Team zwei verstärken wollte und damit Team eins ein wenig geschwächt habe“, gesteht das Futsal-Urgestein ein. Beim städtischen Konkurrenten Croatia Geistenbeck überwog die Freude über Platz drei. „Man darf nicht vergessen, dass dies erst unsere zweite Saison überhaupt ist. Als Aufsteiger gleich Platz drei zu holen, das ist Wahnsinn“, sagte Geistenbecks Abteilungsleiter Gregor Marat. „Aber jetzt wissen wir auch, wie der Hase in der Niederrheinliga läuft. In der kommenden Saison werden wir noch stärker sein, das kann ich schon sagen. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht – sie absolvieren samstags 40 Minuten Nettospielzeit im Futsal und stehen tags darauf für ihre Vereine auf dem Fußballplatz. Diese Doppelbelastung machen nicht viele mit“, so Marat weiter.