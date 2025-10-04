Futsal: Meisterschaftsauftakt am Samstag

Die neu Saison im Futsal bringt eine Neuerung mit sich: in einer Liga mit nur elf Mannschaften – und nicht wie zuvor zwei Ligen – wird um Punkte gespielt, mit dem haushohen Favoriten FC Differdingen 03, der zudem Ende Oktober in der Futsal Champions League teilnehmen wird.

Fünf Partien, zwei am Samstag, zwei am Sonntag und eine am Montagabend werden in diesen Tagen den Auftakt bilden. Die Saison wurde vor Ende September bereits mit dem Pokal eingeläutet, wo aber nur eines der drei Vorrundenspiele tatsächlich stattfand.