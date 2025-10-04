 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Differdingen sollte wieder Favorit sein
Differdingen sollte wieder Favorit sein – Foto: Paul Krier (Archiv)

Futsal: Meisterschaftsauftakt am Samstag

Nur noch eine 1.Liga mit elf Teams

Futsal 1.Liga
Differdingen
Progrès
Leudelingen
Am. Clerf

Die neu Saison im Futsal bringt eine Neuerung mit sich: in einer Liga mit nur elf Mannschaften – und nicht wie zuvor zwei Ligen – wird um Punkte gespielt, mit dem haushohen Favoriten FC Differdingen 03, der zudem Ende Oktober in der Futsal Champions League teilnehmen wird.

Fünf Partien, zwei am Samstag, zwei am Sonntag und eine am Montagabend werden in diesen Tagen den Auftakt bilden. Die Saison wurde vor Ende September bereits mit dem Pokal eingeläutet, wo aber nur eines der drei Vorrundenspiele tatsächlich stattfand.

Am Samstag

Heute, 18:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
US Esch
US EschUS Esch
18:00

Heute, 19:00 Uhr
ALSS Luxemburg
ALSS LuxemburgALSS Lux.
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
0
3
§ Urteil

Am Sonntag

Morgen, 18:00 Uhr
1. FC Gruefwiss Leudelingen
1. FC Gruefwiss LeudelingenLeudelingen
Halo Junace Futsal Hassel
Halo Junace Futsal HasselHalo Junace
18:00

Morgen, 19:45 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Miseler Léiwen Wintringen
Miseler Léiwen WintringenMiseler L.
19:45

Am Montag

Mo., 06.10.2025, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
Amicale Clervaux Futsal
Amicale Clervaux FutsalAm. Clerf
20:00

Hinweis

