Futsal-Liga in Südbaden startet in erste Saison Sechs Teams aus der Region messen sich in der Hallensportart +++ Black Forest Futsal Freiburg reist zum Auftakt nach Konstanz

Als einer der letzten Verbände in Deutschland nimmt der Südbadische Fußballverband den Ligabetrieb im Futsal auf. Sechs Mannschaften aus der Region treten seit dieser Woche bis Ende Januar gegeneinander an. Mit am Start: Black Forest Futsal Freiburg.

Am Samstag hebt sich der Vorhang für die Freiburger Auswahl, für das erste offizielle Ligaspiel geht es zur DJK Konstanz an den Bodensee. Die Aufnahme des Ligabetriebs ist für Frank Uhle "ein Riesenerfolg". Der 36-jährige wurde mit dem UFC Münster mehrmals Westdeutscher Meister und einmal Vizedeutscher Meister im Futsal, ist inzwischen beim Südbadischen Fußballverband (SBFV) als Futsal-Ausbilder tätig. Gemeinsam mit Jakob Stiefel und Nour Oueslati trainiert Uhle das neugegründete Team Black Forest Futsal Freiburg.

Das Trio ist eine der treibenden Kräfte hinter dem Bestreben, eine Futsal-Liga in der Region zu etablieren. "Wir waren immer in sehr engem Austausch mit dem Verband", sagt Uhle. Trotzdem stand die neue Futsal-Verbandsliga lange auf der Kippe. "Es war eine Riesenherausforderung, teilnehmende Mannschaften zu finden. Der Verband musste den Teams teilweise hinterher telefonieren und sie überzeugen." Hürden taten sich auch bei der Suche nach verfügbaren Hallenzeiten auf. Doch auch die wurden inzwischen genommen. Nun steht für die sechs Teilnehmer (NK Hajduk Villingen-Schwenningen, SV Mundingen, DJK Konstanz, Black Forest Futsal Freiburg, SC Niederhof/Binzgen und SV Waltersweier) der erste Ligaspieltag an. Die fünf Runden sind nicht fest terminiert, in einem vorgegeben Zeitrahmen können sich die Kontrahenten selbst abstimmen, wann sie ihr Spiel austragen. Bis Ende Januar spielt jedes Team einmal gegeneinander. Die besten Vier ermitteln anschließend in einem Final-Four-Turnier den Sieger, der in die Futsal-Regionalliga Süd aufsteigen wird.

Das Besondere an der neuen Liga: Spieler aus unterschiedlichen Fußball-Mannschaften können sich zu einem Futsal-Team zusammentun. Auch der Kader von Black Forest besteht aus einem bunten Mix. "Wir wollen vor allem die Spieler haben, die mal etwas höher als nur Kreisliga gekickt haben und jetzt trotzdem noch ordentlich zocken wollen", sagt Uhle, für dessen Team am vergangenen Samstag der letzte Testlauf vor dem Ernstfall in Konstanz anstand: Gegen die Futsal-Auswahl der Uni Freiburg gewann Black Forest mit 9:4. Was das Team in der Liga erwartet, ist für Uhle und seine Mitspieler noch schwer einzuschätzen. "Wir trainieren ausschließlich Futsal-Style, mit all den technischen Feinheiten und taktischen Komponenten. Die anderen Team spielen möglicherweise mehr Fußball", mutmaßt der Spielertrainer.

Bereits seit einigen Jahren existieren die Ligapläne für die Sportart, bei der pro Mannschaft vier Spieler plus Torwart auf dem Parkett stehen. Doch die Pandemie machte den Bestrebungen des SBFV einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wollen Black Forest und Co. ihre Chance nutzen. "Wir wollen die Euphorie mitnehmen. Wir starten lieber mit nur sechs Mannschaften als gar nicht", sagt Uhle. Langfristig müsse das Ziel sein, dass sich reine Futsal-Mannschaften bilden. "Wir wollen unabhängig vom Ligabetrieb im Fußball werden, so wie das in anderen Verbänden der Fall ist." Bis es soweit sei und die Futsal-Liga nicht mehr in die Winterpause des Fußballs gequetscht werde, "wird es allerdings noch Jahre dauern."