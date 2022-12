Futsal: Gruppen der HKM stehen fest NFV-Kreisspielausschuss gibt Gruppenauslosung bekannt

Nach zwei coronabedingten Absagen findet die Hallenkreismeisterschaften im Futsal wieder statt. Der NFV-Kreisspielausschuss hat auf seiner Tagung am 14.12.2022 die Gruppenauslosung für die kommende HKM am 11.+12.02.2023 in der Bodo-Räke-Halle in Rotenburg vorgenommen. Hier geht es zur Übersicht: