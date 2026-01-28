Futsal-EM 2026 im vollen Gange

Die Futsal-Europameisterschaft 2026 entwickelt sich bereits in der Gruppenphase zu einem hochklassigen und torreichen Turnier. Mehrere Favoriten sind ihrer Rolle gerecht geworden, gleichzeitig gab es aber auch Überraschungen. Besonders stark präsentiert sich bislang Ungarn in Gruppe D. Zwei Siege aus zwei Spielen – darunter ein deutliches 5:1 gegen Portugal und ein 4:2 gegen Polen – bringen sechs Punkte und ein Torverhältnis von 9:3. Dahinter kämpfen Portugal und Italien mit jeweils drei Punkten um den zweiten Halbfinalplatz, während Polen nach zwei Niederlagen (2:8 Tore) bereits ausgeschieden ist.

In Gruppe C führt Spanien das Feld souverän an. Mit zwei Siegen, sechs Punkten und nur einem Gegentor (6:1 Tore) unterstreicht der Rekordmeister seine Ambitionen auf den Titel. Dahinter ist es deutlich enger: Slowenien und Belgien stehen punktgleich bei drei Zählern, nachdem Slowenien das direkte Duell knapp mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Weißrussland ist nach zwei Niederlagen ohne Punkt und Tor bereits ausgeschieden.

Eine der größten Überraschungen liefert Armenien in Gruppe B. Mit Siegen gegen die Ukraine (2:1) und Tschechien (5:4) steht Armenien mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Die Ukraine folgt mit drei Punkten und guter Ausgangslage, während Tschechien und Litauen mit jeweils einem Punkt um ihre letzten Chancen kämpfen. In der weiteren Gruppe setzt Frankreich ein deutliches Ausrufezeichen. Nach einem 2:2 gegen Kroatien und einem klaren 5:0-Erfolg gegen Lettland führen die Franzosen die Tabelle mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 7:2 an. Kroatien und Lettland liegen dicht dahinter, während Georgien noch auf den ersten Sieg wartet.

Mit Blick auf die anstehenden Halbfinals am 4. Februar und das Finale am 7. Februar kristallisieren sich mehrere Favoriten heraus. Spanien gilt aufgrund seiner Konstanz und defensiven Stabilität erneut als Top-Titelanwärter. Auch Ungarn überzeugt mit Tempo, Effizienz und Durchschlagskraft. Frankreich spielt sich immer besser in das Turnier hinein und bringt enorme individuelle Qualität mit. Armenien wiederum hat mit seiner Mentalität und seinen knappen, aber verdienten Siegen bewiesen, dass mit dem Team ernsthaft zu rechnen ist.

Der Ausblick verspricht eine hochspannende Endphase mit engen Spielen, viel Tempo und technisch starkem Futsal. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass vor allem Spanien, Ungarn und Frankreich die besten Karten auf den Titel haben – doch gerade die bisherigen Überraschungen zeigen: Bei dieser Futsal-EM ist noch alles möglich.