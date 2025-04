Futsal: Differdingen „wie immer“ Favorit im Pokalfinale

Serienmeister und -pokalsieger FC Differdingen 03 ist weiterhin die Übermannschaft im luxemburgischen Futsal und kann am Montag gegen Nachbar Niederkorn seinen nächsten Titel holen. Vor einem Jahr gewann man das Pokalfinale gegen Leudelingen an gleicher Stelle hoch mit 9:1. Nun steht einem also der FC Progrès gegenüber, gegen den man auch die Endspiele um die Meisterschaft bestreiten wird.

Zustande kam die Paarung im Finale auf eine mehr oder weniger kuriose oder zumindest unglückliche Art und Weise, da Halbfinalgegner Amicale Clerf zum ersten Spiel aufgrund akuter Personalnöte nicht antreten konnte. Da dieses Forfait das zweite der Saison war, wurde man aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Wenig glücklich zeigte man sich in Clerf über öffentliche Verfehlungen seitens des Differdinger Vereins. Niederkorn setzte sich seinerseits in zwei Spielen gegen Bettendorf durch.

Favorit wird Differdingen sicher sein, aber immerhin: die einzige Saisonniederlage erlitt man am 9.Dezember gegen eben Niederkorn, auch wenn Bilanz bzw. jüngere und ältere Historie eine klare Sprache zugunsten des FCD sprechen. Anstoß in Düdelingen ist am Montag um 17 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.