Futsal: Differdingen verteidigt Pokal

Differdingen (in rot) und Leudelingen lieferten sich ein packendes Finale, das aber manchmal an der Grenze des Erlaubten stattfand – Foto: paul@lsn.sarl

Im spannenden Finale des Futsal-Pokals zwischen Differdingen und dem 1. FC Gruefwiss Leudelingen, das mit einer Viertelstunde Verspätung begann, sahen die 622 Zuschauer ein packendes Duell. Differdingen startete stark: Reis Lemos brachte sein Team in der 3.'mit einem präzisen Schlenzer ins Eck in Führung. Doch Leudelingen antwortete schnell. Dos Reis Mendes glich in der 11.' nach einem Ballverlust der Differdinger aus. Nur zwei Minuten später brachte Correia Semedo den Außenseiter sogar mit einem schönen Treffer per Hacke aus nächster Nähe in Führung. Differdingen ließ sich jedoch nicht entmutigen und glich in der 18.' durch Porfirio Moreira aus.

In der 2.Halbzeit übernahm Differdingen das Kommando: Reis Lemos erzielte in der 25.' das 3:2 und erhöhte keine Minute später mit einem strammen Flachschuss auf 4:2. Leudelingen gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte in der 28.' durch Rodriques Pereira auf 4:3. Die Schlussphase war geprägt von hektischen Szenen. Leudelingen versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, und spielte in der 39. Minute mit einem zusätzlichen Feldspieler. Differdingen hielt dem Druck stand, auch als die Leudelinger kurz vor Schluss eine große Chance zum Ausgleich vergaben. Schließlich verteidigte Differdingen seinen Titel in einem nervenaufreibenden Spiel, das Zuschauern und Spielern alles abverlangte.

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Stimmen zum Spiel

Differdingens Kapitän Rafael Silva Bocum: „Ein Finale ist und bleibt ein Finale. Wir hatten hart gearbeitet um dieses Endspiel zu erreichen. Das gilt aber auch für unseren Gegner. Die Erfahrung und wie angedeutet die Arbeit haben für mich den Unterschied gemacht. Ich möchte Leudlingen aber auch zu ihrem guten Spiel gratulieren.“

Luis Miguel Cavadas, Trainer von Leudelingen: „Es war ein super Spiel mit einer hohen Intensität. Wir machen weiter, es ist noch nicht vorbei. In diesem Jahr sollte es noch nicht an uns sein. Ich bin hierhin gekommen um guten Futsal zu sehen. Wir hatten das nötige Glück nicht auf unserer Seite. Gewinnen ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass wir ein tolles Futsal-Spiel gesehen haben.“

Der Spielbericht wurde per KI auf Basis des Livetickers generiert und von Paul Krier bearbeitet und angepasst.