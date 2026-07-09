Futsal: Differdingen Gastgeber in der Champions League Auslosung der Futsal Champions League von Paul Krier · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser

Differdingen 03 wird die Hauptrunde der Futsal Chanpions League zuhause bestreiten – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Am Mittwoch wurden die Hauptrunden der Futsal Champions League ausgelost. Der luxemburgische Serienmeister FC Differdingen 03 trifft dabei auf Kauno Zalgiris aus Litauen sowie die Sieger der Vorrundengruppen D und F. Aus Gruppe D kommen Drenica (KOS), Ujpest (H), Murata (RSM) und Sakarya Karasu (TUR) als weitere Gegner in Frage, aus Gruppe F Doukas (GR), Blue Magic Dublin (IRL), Sparta Belfast (NIR) und London Genesis (ENG). Gespielt wird vom 27.Oktober bis 1.Noveber.

Vaz: „Zuhause zu spielen kann ein echter Vorteil sein“ Differdingens Michel Vaz zur Auslosung: „Wir gehen als Außenseiter in diese Gruppe, aber mit großem Ehrgeiz und hoher Motivation. Uns ist bewusst, dass das Niveau der Konkurrenz sehr hoch sein wird, wobei Kauno Žalgiris dank seiner Europapokalerfahrung der klare Favorit ist. Die beiden anderen Teams aus der Vorrunde sind ebenfalls starke Gegner, voraussichtlich aus Griechenland, der Türkei oder Ungarn. Wir selbst gehen mit Demut an diesen Wettbewerb heran. Wir wissen, dass nur der Gruppensieger weiterkommt, weshalb jedes Spiel entscheidend ist. Unser Ziel ist es, Luxemburg und den FC Differdingen 03 mit Stolz zu vertreten, uns mit unseren Gegnern zu messen und unsere Chance zu nutzen. Wenn wir unser Bestes geben, ist alles möglich. Zuhause zu spielen kann ein echter Vorteil sein.