Halle
Mit fünf Toren tat sich Reis Lemos in der Champions League hervor
Mit fünf Toren tat sich Reis Lemos in der Champions League hervor – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Futsal: Differdingen aus Champions League ausgeschieden

Trotz starker Offensive nur ein Punkt in der Hauptrunde

Futsal Champions L.
Differdingen
Araz-Naxçıv.
Tigers Roermond
United Galati

Nur ein Punkt sprang für die Differdinger Futsal-Abteilung in der Hauptrunde der Champions League-Gruppe 7 heraus, an der der FCD im rumänischen Galati teilnahm. Der niederländische Vertreter und Differdinger Auftaktgegner, Tigers Roermond, gewann die Gruppe ohne Niederlage und mit 7 Punkten vor Araz (AZE, 2., 5 Punkte).

Immerhin konnte der luxemburgische Vertreter gegen diesen Gegner beim 2:2 am vergangenen Donnerstag einen Punkt ergattern und schenkte kurz vor Schluss sogar eine 2:1-Führung her.

Gegen die Gastgeber von United Galati blies Differdingen am Samstag zu spät zur Aufholjagd, so dass am Ende nur der erwähnte eine Punkt zu Buche stand, dies trotz zwölf erzielter Tore, dem zweitbesten Werde in der Gruppe 7. Erst am 16.November geht es für den FCD in der von vielen Forfaits gebeutelten luxemburgischen Futsal-Liga weiter.

Die Differdinger Ergebnisse

Mi., 29.10.2025, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Tigers Roermond
Tigers RoermondTigers Roermond
5
8
Abpfiff

Do., 30.10.2025, 16:00 Uhr
Araz-Naxçıvan PFK
Araz-Naxçıvan PFKAraz-Naxçıv.
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
2
2
Abpfiff

Sa., 01.11.2025, 18:00 Uhr
United Galati
United GalatiUnited Galati
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
6
5
Abpfiff

