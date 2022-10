Futsal-Coach fordert Konzentration Gegen Bielefeld will das Bundelsiga-Team von Shahin Rassi wieder stabiler auftreten.

Am Samstag bietet sich eine neue Chance, diese maue Bilanz aufzubessern. Am fünften Spieltag der Futsal-Bundesliga empfängt die Fortuna ihre Gäste aus Bielefeld in der neuen Heimspielstätte am Comenius Gymnasium.

Trotz personeller Probleme – unter anderem fällt Zugang Jakub Redniczek gesperrt aus – ist Shahin Rassi optimistisch, auch diesmal wieder ein Team aufzubieten, das in der Lage ist den Konkurrenten aus Ostwestfalen zu schlagen. „Wir haben die Qualität dazu, müssen aber konzentrierter als im letzten Spiel sein, und in den entscheidenden Momenten auch unsere Spielintelligenz zum Vorschein bringen“, fordert der Niederländer.

Schwächen, wie sie sich die Fortuna zuletzt bei der überflüssigen 4:5-Niederlage beim FC St. Pauli in der Schlussphase leistete, werden in der Bundesliga in dieser Saison sofort bestraft. „Die Liga wirkt momentan sehr ausgeglichen“, sagt Rassi. Tatsächlich hätte die Fortuna mit einem Sieg im Norden Bielefeld am Samstag mit der breiten Brust des Tabellenvierten empfangen. Stattdessen ist das Momentum vor der Partie aber eher auf Seiten des MCH, der beim 4:2 über Hamburg die ersten Punkte der Saison holte und nun am Samstag sogar inder Tabelle an der sechstplatzierten Fortuna vorbeiziehen könnte. „Wir sind es selbst Schuld, dass wir uns nicht in eine psychologisch bessere Ausgangslage haben bringen können. Damit müssen wir nun am Samstag umgehen“, erklärt Rassi.