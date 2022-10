Vor rund anderthalb Jahren spielte Differdingen bereits gegen Chrudim - am Donnerstag gibt es ein Wiedersehen – Foto: Luis Dinis (FC Differdingen 03)

Futsal CL: Differdingens Abenteuer Gruppenphase beginnt heute In Skopje tritt der luxemburgische Futsal-Meister bis einschließlich Samstag in drei Partien an

Es ist eigentlich ein historischer Moment: wenn die Futsal-Männer des luxemburgischen Meisters FC Differdingen 03 heute Abend im nordmazedonischen Skopje auf die Lokalmatadoren von KF Shkupi 1927 treffen, ist es doch zum ersten Mal überhaupt, dass eine Mannschaft aus dem Großherzogtum in der Gruppenphase der Königsklasse eines europäischen Wettbewerbs antreten wird. Auch wenn die Futsal Champions League natürlich nicht das gleiche Renommee wie die des klassischen Fußballs genießt, ist die Leistung des FCD dennoch kaum hoch genug einzuschätzen, setzte man sich in der Qualifikationsgruppe doch mit drei Siegen aus drei Spielen durch. Damit war das vorrangige Ziel erreicht. Am Donnerstag gibt es dann ein Wiedersehen mit Chrudim aus Tscheschien, gegen das man im Januar vergangenen Jahres mit 0-4 verlor. Chrudim wird zudem als der große Favorit auf das Weiterkommen in der Gruppe 8 gehandelt. Differdingen konnte wegen Verletzungen und Sperren nicht komplett nach Nordmazedonien reisen. Chancenlos ist man nicht, doch man muss sein volles Leistungsvermögen abrufen, wenn man seinen europäischen Siegeszug weiterführen möchte. Heute Abend geht es um 20 Uhr gegen die Gastgeber los. Heute, Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen KF Shkupi KF Shkupi 20:00 PUSH

Morgen, Donnerstag

Morgen, 17:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen KF Chrudim KF Chrudim 17:00 PUSH

Am Samstag