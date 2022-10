Futsal CL: Differdingen undankbarer Zweiter Mit Videos! +++ Topspiel gegen Chrudim gibt den Ausschlag

Der FC Differdingen 03 kannte in der Gruppenphase der UEFA Champions League einen Auftakt nach Mass und setzte mit dem 9-2 gegen die Gastgeber aus Skopje den grossen Kontrahenten um Rang 1, Chrudrim unter Druck.

Do., 27.10.2022, 17:00 Uhr

Das erwähnte Topspiel wurde von den favorisierten Tschechen dann hart an der Grenze zum physisch erlaubten absolviert und während der FCD vorne kein Glück hatte und u.a. einen Strafstoss verschoss, zeigte sich Chrudim in der Offensive sehr effizient und setzte sich knapp durch.

Da die beiden Kontrahenten sich am Samstag in ihren Abschlussbegegnungen jeweils durchsetzten, hatte Chrudim schliesslich hauchdünn mit einem Punkt Vorsprung die Nase vorn. Vor unterstütze auch die FLF-U17-Auswahl die Differdinger Futsaler, da diese für ein Qualifikationsturnier ebenfalls in Nordmazedonien verweilten.

>> Abschlusstabelle der Gruppe 8