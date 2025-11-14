🔥 Futsal-Bundesliga in Eggenfelden! 🔥 YB BALKAN PFARRKIRCHEN vs. HSV Hamburg Futsal

Am Samstag, 29. November – 20:00 Uhr, kommt ein echtes Schwergewicht der deutschen Futsal-Szene nach Eggenfelden: Der Hamburger SV, vierfacher deutscher Meister und einer der erfolgreichsten Clubs, seit es Futsal in Deutschland gibt.

Die Hamburger bringen geballte Qualität mit: Deutsche Nationalspieler und Spielertrainer

Für unsere Young Boys Balkan ist es eines der Highlight-Spiele der Saison – Bundesliga-Futsal auf höchstem Niveau, Atmosphäre pur und ein Gegner, der Geschichte in diesem Sport geschrieben hat.

📍Ort: Dreifachturnhalle Eggenfelden

Birkenallee 2 – 84307 Eggenfelden

⏰ Kickoff: 20:00 Uhr

🎟️ Einlass ab 19:00 Uhr

Seid live dabei, wenn wir einen der Rekordmeister empfangen und um die nächsten Bundesliga-Punkte kämpfen!

Heimvorteil. Emotionen. Vollgas.