Ein absolutes Highlight steht am 29.11 auf dem Programm. Der HSV ist zu Gast. – Foto: YB Balkan
🔥 Futsal-Bundesliga in Eggenfelden! 🔥
YB BALKAN PFARRKIRCHEN vs. HSV Hamburg Futsal
Am Samstag, 29. November – 20:00 Uhr, kommt ein echtes Schwergewicht der deutschen Futsal-Szene nach Eggenfelden: Der Hamburger SV, vierfacher deutscher Meister und einer der erfolgreichsten Clubs, seit es Futsal in Deutschland gibt.
Die Hamburger bringen geballte Qualität mit: Deutsche Nationalspieler und Spielertrainer
⚽️ Technisch starker Kader 🔥 Offensivpower und Erfahrung aus unzähligen Topspielen
Für unsere Young Boys Balkan ist es eines der Highlight-Spiele der Saison – Bundesliga-Futsal auf höchstem Niveau, Atmosphäre pur und ein Gegner, der Geschichte in diesem Sport geschrieben hat.