Futsal-Begeisterung auf zweiter Ebene: Reserve des TSV Neuried startet wieder in der Bezirksliga Nach zwei Jahren Pause

Als begeisterter Futsaler hat man es in Bayern nicht immer leicht. Bis sich die Sportart so richtig etabliert und sich das auch in der Anzahl der Mannschaften niederschlägt, ist Geduld gefragt.

Für die Spieler allerdings war es schwieriger, während einer derart langen Zeit ohne Wettkämpfe die Motivation hochzuhalten. Bis auf Torwart Alessandro Zambusi haben alle den Verein verlassen. „Das ist schade, aber ohne Spielbetrieb kann ich es schon verstehen“, sagt Brinkwirth. Er versucht nun, eine neue Mannschaft zu formen. Dafür hat er bisher gut ein halbes Dutzend Leute gewinnen können, an den Spieltagen sollen in der Regel einige Spieler aus dem recht großen Regionalliga-Kader aushelfen. Brinkwirth selbst möchte allerdings nicht mehr spielen. Der 47-Jährige stellt klar: „Dafür bin ich inzwischen zu alt.“

Doch nun meldet sich die zweite Futsalmannschaft des TSV Neuried zurück. Die Neurieder haben ein Team für die aus sechs Mannschaften bestehende Bezirksliga Oberbayern gemeldet. Am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, starten die Grün-Weißen mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Kosova München im Sportpark Freiham in die Saison.

Neuzugänge sind weiterhin gern gesehen. „Unsere Tür ist immer offen. Wer möchte, kann jederzeit für ein Probetraining vorbeikommen“, sagt der TSV-Coach. Interessenten können sich per E-Mail bei futsal@tsv-neuried.de anmelden. Trainiert wird immer am Mittwochabend von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr sowie gelegentlich am Sonntag ab 18 Uhr im Neurieder Sportpark. „Man muss dafür auch kein Ballvirtuose sein. Es braucht nur ein bisschen Disziplin und die Bereitschaft, etwas zu lernen“, sagt Brinkwirth.

Seine erste Spielzeit als Herren-2-Trainer 2018/19 verlief etwas unglücklich, da die Neurieder Mannschaft in der für sie zu starken Bayernliga spielen musste. In der Bezirksliga-Saison 2019/20 wurde Neuried II mit sieben Punkten aus acht Spielen Vierter. Wohin es in der neu formierten Liga geht, ist noch nicht abzusehen. Brinkwirth sagt: „Wir müssen jetzt erst einmal reinkommen. Die Platzierung ist nicht entscheidend.“ Vor Weihnachten ist nur das Auswärtsspiel beim FC Kosova angesetzt, die übrigen neun Saisonspiele finden von Januar bis März 2023 statt.

Teilnehmer Bezirksliga:

TSV Neuried II, FC Kosova, SV DJK Taufkirchen, TSV 1865 Murnau, Gehörlose Bergfreunde, SC Arcadia Messestadt