Futsal: B-Jugend der Germania ist Süddeutscher Meister

Wiesbaden. Die B-Jugend der SG Germania Wiesbaden hat, nach der Vize-Meisterschaft im vergangenen Jahr, in diesem Jahr in Ehningen bei Stuttgart den Turniersieg bei der Süddeutschen Futsal-Meisterschaft perfekt gemacht. In drei von vier packenden Spielen setzten sie sich am Ende als Sieger durch und feierten einen, laut Trainer Martin Fraund, "gigantischen Erfolg".
Der Veranstalter hatte sich für dieses Jahr Änderungen im Spielbetrieb überlegt. Der Modus, wonach es zuerst zwei Vorrundenspiele und daran anschließende Halbfinals und ein Finale gab, wurde durch ein Jeder-gegen-Jeden-Modell mit fünf Mannschaften ersetzt. Für Fraund eine Verbesserung und die "fairste Variante". Die Spielzeit wurde auf zwölf Netto-Minuten angesetzt.
Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Erster Gegner für die Mannschaft von Fraund war der Freiburger FC. Die Germania sah bereits wie der sichere Sieger aus, nachdem sie komfortabel mit 3:0 in Führung gegangen waren. Am Ende wurde es aber nochmal knapp und sie schafften es, gerade so ein 3:2 über die Zeit zu retten.
Die Mannschaft zog ihre Lehren aus dem Spiel und gaben im darauffolgenden Spiel nochmal mehr Gas. Gegen den SV Heimstetten erspielten die Germanen sich eine 5:0-Führung, sodass die zwei späten Gegentore nicht mehr für Spannung sorgten und ein ungefährdeter Sieg zu Buche stand.
In Spiel drei setzte es dann die erste Niederlage des Turniers gegen den SV Böblingen. Fraund sieht die Niederlage in seiner Verantwortung. "Spiel drei muss ich auf meine Kappe nehmen. Die Jungs lieben es zu attackieren, ich hingegen wollte auf Nummer sicher gehen, da ein Unentschieden für das Weiterkommen gereicht hätte." Lange schien die Taktik aufzugehen, bis die Mannschaft kurz vor Schluss das 1:2 kassierte. Die Niederlage hatte zur Folge, dass die Germania im letzten Gruppenspiel gegen den FC Germania Friedrichstadt einen Sieg benötigte.
Die Mannschaft hielt dem Druck stand und gewann mit 2:0. Nun konnten die Feierlichkeiten beginnen. Fraund zeigte sich von der Turnierleistung seiner Mannschaft hellauf begeistert. "Nach der Vize-Meisterschaft im letzten Jahr nun also die Süddeutsche Meisterschaft und die erneute Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Wahnsinn. Die Jungs haben sich das verdient." Für den Veranstalter gab es für die Organisation und die vorherrschenden professionellen Abläufe ebenfalls Lob von Fraund.
Für die Deutschen Meisterschaften hofft er, nach drei Niederlagen aus drei Spielen bei der vorjährigen Teilnahme, auf viele gedrückte Daumen aus Wiesbaden und formuliert eine Kampfansage an die kommenden Gegner. "In diesem Jahr wollen wir mehr."
Die Deutschen Meisterschaft findet zwischen dem 20. und 22. März in der Sportschule Wedau in Duisburg statt. Für den Anreisetag, der auf einen Freitag fällt, gibt es vom Deutschen Fußball-Bund eine Schulbefreiung, damit die Mannschaften in Ruhe anreisen und Fototermine wahrnehmen können, sagt Fraund.