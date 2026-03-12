Futsal: B-Jugend der Germania ist Süddeutscher Meister Die SG Germania setzt sich in vier packenden Duellen durch und darf sich ab sofort Süddeutscher Futsal-Meister nennen +++ Nun warten die Deutschen Meisterschaften von Marius Martinez · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser

Die B-Jugend der SG Germania Wiesbaden hat sich die Süddeutsche-Meisterschaft im Futsal gesichert. Nächster Stop: Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft vom 20. bis 22. März. – Foto: SG Germania

Wiesbaden. Die B-Jugend der SG Germania Wiesbaden hat, nach der Vize-Meisterschaft im vergangenen Jahr, in diesem Jahr in Ehningen bei Stuttgart den Turniersieg bei der Süddeutschen Futsal-Meisterschaft perfekt gemacht. In drei von vier packenden Spielen setzten sie sich am Ende als Sieger durch und feierten einen, laut Trainer Martin Fraund, "gigantischen Erfolg". Der Veranstalter hatte sich für dieses Jahr Änderungen im Spielbetrieb überlegt. Der Modus, wonach es zuerst zwei Vorrundenspiele und daran anschließende Halbfinals und ein Finale gab, wurde durch ein Jeder-gegen-Jeden-Modell mit fünf Mannschaften ersetzt. Für Fraund eine Verbesserung und die "fairste Variante". Die Spielzeit wurde auf zwölf Netto-Minuten angesetzt.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Erster Gegner für die Mannschaft von Fraund war der Freiburger FC. Die Germania sah bereits wie der sichere Sieger aus, nachdem sie komfortabel mit 3:0 in Führung gegangen waren. Am Ende wurde es aber nochmal knapp und sie schafften es, gerade so ein 3:2 über die Zeit zu retten.

Die Mannschaft zog ihre Lehren aus dem Spiel und gaben im darauffolgenden Spiel nochmal mehr Gas. Gegen den SV Heimstetten erspielten die Germanen sich eine 5:0-Führung, sodass die zwei späten Gegentore nicht mehr für Spannung sorgten und ein ungefährdeter Sieg zu Buche stand. In Spiel drei setzte es dann die erste Niederlage des Turniers gegen den SV Böblingen. Fraund sieht die Niederlage in seiner Verantwortung. "Spiel drei muss ich auf meine Kappe nehmen. Die Jungs lieben es zu attackieren, ich hingegen wollte auf Nummer sicher gehen, da ein Unentschieden für das Weiterkommen gereicht hätte." Lange schien die Taktik aufzugehen, bis die Mannschaft kurz vor Schluss das 1:2 kassierte. Die Niederlage hatte zur Folge, dass die Germania im letzten Gruppenspiel gegen den FC Germania Friedrichstadt einen Sieg benötigte.