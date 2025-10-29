Futsal: Auftakt für Differdingen in der Champions League

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Unweit der Donau-Mündung, im rumänischen Galati, gastiert die Futsal-Abteilung des FC Differdingen 03 im Rahmen der Champions League-Gruppe 7, die dort ausgetragen wird. Das erste Spiel bestreitet man am Mittwoch ab 16 Uhr gegen die Tigers Roermond aus den Niederlanden. Beide Teams sind im europäischen Futsal-Club Ranking ähnlich eingestuft, Differdingen ist auf Platz 20 von 55 Mannschaften zu finden, die Tigers Roermond auf Rang 26.
Trotz aller Probleme, die die luxemburgische Futsal-Liga z.Z. kennt, konnte der FCD seit Anfang Oktober drei von vier Meisterschaftsspielen absolvieren, zudem gewann man Mitte September den Super Cup. Man sollte vor den Herausforderungen auf europäischer Ebene ausreichend Spielpraxis gesammelt haben.
Am Donnerstag geht es dann schon, ebenfalls um 16 Uhr, gegen Araz aus Aserbaidschan weiter, das mit Platz 25 im Ranking auch als ähnlich stark eingeschätzt werden kann. Abschluss der 1.Runde bildet am Samstag um 18 Uhr die Begegnung gegen Gastgeber United Galati, als Nummer 13 in Europa wohl Favorit der Gruppe 7.