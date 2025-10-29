Futsal: Auftakt für Differdingen in der Champions League

Unweit der Donau-Mündung, im rumänischen Galati, gastiert die Futsal-Abteilung des FC Differdingen 03 im Rahmen der Champions League-Gruppe 7, die dort ausgetragen wird. Das erste Spiel bestreitet man am Mittwoch ab 16 Uhr gegen die Tigers Roermond aus den Niederlanden. Beide Teams sind im europäischen Futsal-Club Ranking ähnlich eingestuft, Differdingen ist auf Platz 20 von 55 Mannschaften zu finden, die Tigers Roermond auf Rang 26.

Trotz aller Probleme, die die luxemburgische Futsal-Liga z.Z. kennt, konnte der FCD seit Anfang Oktober drei von vier Meisterschaftsspielen absolvieren, zudem gewann man Mitte September den Super Cup. Man sollte vor den Herausforderungen auf europäischer Ebene ausreichend Spielpraxis gesammelt haben.