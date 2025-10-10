Futsal Allgäu will siegen

Jonathan Pohl und Futsal Allgäu gewannen in der Saison 2023/24 zweimal gegen AFG Bergstraße. – Foto: Stefan Günter

Nach zweiwöchiger Pause greift Futsal Allgäu wieder ins Geschehen in der Regionalliga Süd ein. Das Team der beiden Spielertrainer Mathias Franke und Erduan Topallaj hat ein Heimspiel gegen AFG Bergstraße. Die Partie findet am Samstagabend wieder in der Neugablonzer Dreifachturnhalle statt. Anstoß ist um 19 Uhr

Das Team aus Bensheim (Südhessen) holte bisher aus drei Pflichtspielen nur einen einzigen Zähler. Zum Saisonauftakt gab es ein 5:5-Remis auswärts gegen den Karlsruher SC. Auch sonst war der Aufsteiger ebenbürtig bei seinen beiden Niederlagen gegen Darmstadt und Nürnberg (beide jeweils 2:3). Futsal Allgäu dagegen musste nach seinem Auftaktsieg über Neuried eine bittere Pleite in der Fremde gegen Liganeuling TSV München 54 einstecken. Dass AFG Bergstraße vor zwei Jahren sang- und klanglos abgestiegen war und jetzt wieder der zweithöchsten Liga Deutschlands angehört, wurde auch im Lager von Futsal Allgäu verfolgt. „Sie haben sich wohl ein bisschen mehr auf ihre neue Aufgabe vorbereitet und sich auch verstärkt“, betont Vereinschef Tom Neitzel.

Gefühlt hat der Liganeuling mehr Tore erzielt als noch bei ihrem letzten Abenteuer in der Saison 2023/2024. Die Allgäuer fertigten AFG Bergstraße zweimal mit 21:7 und 13:3 ab. „Das Ziel und unser Anspruch sind gleich: Wir wollen drei Punkte in der eigenen Halle behalten“, betont Neitzel. Unterschätzen dürfe man die Gäste nicht. Das hat Futsal Allgäu schon am zweiten Spieltag am eigenen Leib erfahren, als sie bei Aufsteiger München mit 4:10 unter die Räder kamen. Mit Zuversicht geht auch Mirhan Kaya ins nächste Match. „Egal wie Bergstraße vor zwei Jahren besetzt war, wir schauen im Spiel nicht auf sie, sondern wir werden von Beginn an dem Gegner unseren Stempel aufdrücken“.