Futsal Allgäu will ersten Heimsieg feiern

Derby zum Rückrundenauftakt: »Müssen uns die Punkte hart erkämpfen!« 18. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sa.: FCI empfängt Heimstetten +++ Topspiel in Memmingen +++ Landsberg zu Gast beim SV Schalding gefordert +++ So.: Kirchanschöring muss nach Kottern