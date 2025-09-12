Futsal Allgäu ist für neue Saison gerüstet

Wenn am Samstag, 20. September, Futsal Allgäu in die neue Saison der Regionalliga Süd startet, sind die Augen wieder vollends auf die Allgäuer Dribbelkünstler gerichtet. Die kommende Spielzeit steht allerdings auch unter besonderen Herausforderungen. So kann das Team nicht immer in der eigenen Halle spielen und auch personell gibt es Änderungen.

Für das Team ist das Aus von Besfort Rakovica ein herber Verlust. Den 27-Jährigen zieht es wieder in seine Heimat nach Kosovo. „Dass er nicht mehr für uns spielen wird, kann ich mir so gar nicht vorstellen“, sagt Mathias Franke. Rakovica sei nicht ersetzbar. „Sein Fehlen ist sportlich und menschlich ein enormer Aderlass“, ergänzt der 34-Jährige. Beim Saisonauftakt wird der Dribbelkünstler offiziell verabschiedet.

Sonst geht Futsal Allgäu mit der ähnlichen Mannschaft aufs Parkett. Einige Akteure stehen weiterhin vor einer Doppelbelastung, da sie sowohl Fußball als auch Futsal spielen werden. Das betrifft beispielsweise Naim Nimanaj, Adis Slmatic (beide DJK SV Ost Memmingen), Jonathan Pohl, Mirhan Kaya (beide FSV Marktoberdorf) oder Can Balcioglu (BSK Olympia Neugablonz). Mathias Franke dagegen hat sich derzeit nur dem Futsal verschrieben. Er geht mittlerweile in seine achte Spielzeit für das Team. Als Spielertrainer verantwortet er zusammen mit Erdogan Topallaj die sportliche Ausrichtung.

Nach dem Rückzug der Münchner Löwen kämpfen nun neun Mannschaften um den Titel. „Ich finde, dass es diesmal wesentlich einfacher sein wird, Meister zu werden als noch in den vergangenen Jahren“, sagt Vereinsboss Tom Neitzel. Trotzdem sei die Liga kein Selbstläufer, verweist er dabei auf die starken Gegner aus Ingolstadt und Karlsruhe. „Wir können uns am Ende nur selbst schlagen“, ergänzt Mathias Franke. „Die Meisterschaft ist möglich, aber es wird nicht einfach.“

Weitere Gegner sind die beiden Aufsteiger München 54 und AFG Bergstraße sowie Darmstadt 98, Futsal Nürnberg und Black Forest Freiburg. Zum Auftakt muss Futsal Allgäu gegen den TSV Neuried antreten. Die Partie findet nicht in der eigentlichen Wirkungsstätte in Neugablonz statt. „Weil die Halle durch einen anderen Verein belegt ist, mussten wir uns auf der Suche nach einer neuen Halle für diesen Spieltag machen“, betont Tom Neitzel. Glücklicherweise habe sich die Kneippstadt Bad Wörishofen bereiterklärt, die Futsaler für einen Abend aufzunehmen. Und weil gleich am 25. Oktober erneut die Dreifachturnhalle in der Schmuckstadt nicht zur Verfügung steht, sind die Futsaler dann erneut in der Kaufbeurer Straße 16 in der Kneippstadt im Einsatz.