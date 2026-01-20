Nils Teixeira und der FC Hennef wollen schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sichern. – Foto: LaBima

Fußhöller: "Mannschaft hat das Zeug für einen Mittelfeldplatz" Sportchef des FC Hennef 05 (Mittelrheinliga) zu den Verletzungssorgen in der Hinserie und dem Potenzial der Mannschaft in Rückrunde

Der FC Hennef geht mit gemischten Gefühlen in die Rückrunde der Mittelrheinliga. Nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Vorsaison, der mit einem 2:1-Sieg am letzten Spieltag und Rang zehn endete, wollte der Klub eigentlich einen Schritt nach vorne machen. Stattdessen findet sich Hennef erneut im unteren Tabellendrittel wieder. Mit 14 Punkten aus 15 Spielen steht das Team aktuell auf Platz 13, fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsrang, den Teutonia Weiden belegt.

Für Frank Fußhöller (44), sportlicher Leiter des FC Hennef, ist die sportliche Situation alles andere als zufriedenstellend. „Den bisherigen Saisonverlauf haben uns natürlich anders vorgestellt und können mit der aktuellen Platzierung nicht zufrieden sein“, sagt Fußhöller offen. Gleichzeitig verweist er auf die Rahmenbedingungen, unter denen die Saison bislang verlaufen ist. Fußhöller: "Das ist nicht einfach zu kompensieren" Wie schon in den vergangenen Jahren musste der Verein erneut einen größeren personellen Umbruch verkraften. „Das ist natürlich nicht einfach zu kompensieren. Wir hatten zwölf Zugänge und genauso viele Abgänge, dazu ein komplett neues Trainerteam“, erklärt Fußhöller. Gerade in dieser Konstellation habe die Mannschaft Zeit gebraucht, um sich zu finden.

An der Seitenlinie steht mit Nils Teixeira (35) ein Trainer, der seine erste Station im Seniorenbereich übernommen hat. Der ehemalige Profifußballer war in der Vorsaison noch selbst als Spieler in der Rückrunde für Hennef aktiv. „Auch wenn 'Tex' sehr viel Erfahrung aus dem Profifußball mitbringt und die Sprache der Spieler spricht, ist er in eine neue Rolle gekommen, an die er sich erst gewöhnen musste. Das hat Zeit gebraucht“, ordnet Fußhöller ein. Hinzu kamen taktische Anpassungen, zunächst mit einer Dreierkette, später mit einer Viererkette. „Eigentlich hat es bis zum siebten Spieltag gedauert – spätestens mit dem Sieg in Frechen am achten Spieltag – bis man gemerkt hat, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist. Das war insgesamt einfach zu spät.“ Ein weiterer entscheidender Faktor für die aktuelle Tabellenlage war die massive Verletzungsmisere. Besonders schmerzhaft: Burak Mus kam aufgrund eines Syndesmosebandrisses bislang gar nicht zum Einsatz, Abdul Bance absolvierte nur eineinhalb Spiele. „Das sind zwei absolute Stammspieler, die man nicht einfach ersetzt“, betont Fußhöller. Zudem fielen sämtliche Optionen auf der Außenverteidigerposition zeitweise aus, was zu umfangreichen Improvisationen führte. Kapitän Ansgar Pflüger wurde aus der Innenverteidigung auf die linke Seite gezogen, Lukas Kubek musste rechts verteidigen. „Das sind Spieler, die diese Positionen nicht gelernt haben, sich aber hineingearbeitet und es am Ende sehr ordentlich gemacht haben.“