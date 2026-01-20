Fußhöller: "Mannschaft hat das Zeug für einen Mittelfeldplatz"

Der FC Hennef geht mit gemischten Gefühlen in die Rückrunde der Mittelrheinliga. Nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Vorsaison, der mit einem 2:1-Sieg am letzten Spieltag und Rang zehn endete, wollte der Klub eigentlich einen Schritt nach vorne machen. Stattdessen findet sich Hennef erneut im unteren Tabellendrittel wieder. Mit 14 Punkten aus 15 Spielen steht das Team aktuell auf Platz 13, fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsrang, den Teutonia Weiden belegt.
Für Frank Fußhöller (44), sportlicher Leiter des FC Hennef, ist die sportliche Situation alles andere als zufriedenstellend. „Den bisherigen Saisonverlauf haben uns natürlich anders vorgestellt und können mit der aktuellen Platzierung nicht zufrieden sein“, sagt Fußhöller offen. Gleichzeitig verweist er auf die Rahmenbedingungen, unter denen die Saison bislang verlaufen ist.
Wie schon in den vergangenen Jahren musste der Verein erneut einen größeren personellen Umbruch verkraften. „Das ist natürlich nicht einfach zu kompensieren. Wir hatten zwölf Zugänge und genauso viele Abgänge, dazu ein komplett neues Trainerteam“, erklärt Fußhöller. Gerade in dieser Konstellation habe die Mannschaft Zeit gebraucht, um sich zu finden.
An der Seitenlinie steht mit Nils Teixeira (35) ein Trainer, der seine erste Station im Seniorenbereich übernommen hat. Der ehemalige Profifußballer war in der Vorsaison noch selbst als Spieler in der Rückrunde für Hennef aktiv. „Auch wenn 'Tex' sehr viel Erfahrung aus dem Profifußball mitbringt und die Sprache der Spieler spricht, ist er in eine neue Rolle gekommen, an die er sich erst gewöhnen musste. Das hat Zeit gebraucht“, ordnet Fußhöller ein. Hinzu kamen taktische Anpassungen, zunächst mit einer Dreierkette, später mit einer Viererkette. „Eigentlich hat es bis zum siebten Spieltag gedauert – spätestens mit dem Sieg in Frechen am achten Spieltag – bis man gemerkt hat, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist. Das war insgesamt einfach zu spät.“
Ein weiterer entscheidender Faktor für die aktuelle Tabellenlage war die massive Verletzungsmisere. Besonders schmerzhaft: Burak Mus kam aufgrund eines Syndesmosebandrisses bislang gar nicht zum Einsatz, Abdul Bance absolvierte nur eineinhalb Spiele. „Das sind zwei absolute Stammspieler, die man nicht einfach ersetzt“, betont Fußhöller. Zudem fielen sämtliche Optionen auf der Außenverteidigerposition zeitweise aus, was zu umfangreichen Improvisationen führte. Kapitän Ansgar Pflüger wurde aus der Innenverteidigung auf die linke Seite gezogen, Lukas Kubek musste rechts verteidigen. „Das sind Spieler, die diese Positionen nicht gelernt haben, sich aber hineingearbeitet und es am Ende sehr ordentlich gemacht haben.“
Auch offensiv blieb Hennef bislang ohne Durchschlagskraft. Mit 18 erzielten Treffern stellt der Klub eine der harmlosesten Offensiven der Liga – gleichauf mit Schlusslicht Pesch, nur Teutonia Weiden traf noch seltener. Dennoch sieht Fußhöller die Mannschaft nicht so schlecht, wie es die Zahlen vermuten lassen. „Vom Potenzial her bin ich weiterhin überzeugt: Wenn alle Jungs fit sind und zur Verfügung stehen, hat diese Mannschaft definitiv das Zeug für einen gesicherten Mittelfeldplatz.“
Unruhe auf der Trainerposition soll es trotz der schwierigen Phase nicht geben. Die Verträge mit Teixeira und seinem Trainerteam laufen bis 2027. „Wir sind mit der Arbeit von Tex sehr zufrieden. Ich stehe im regelmäßigen Austausch mit ihm sowie mit den Co-Trainern Patrick und Emirhan. Die Verträge laufen bis 2027, es gibt aktuell also keinerlei Anlass, über Trainerverträge zu sprechen“, stellt Fußhöller klar.
Auch auf dem Transfermarkt will der FC Hennef keinen Aktionismus betreiben. Mit Kenny Oelbaum wurde bereits ein Neuzugang präsentiert, der als direkter Ersatz für Tim Hoffmann eingeplant ist. „Er ist ein sehr talentierter Defensivspieler und wurde als Eins-zu-eins-Ersatz verpflichtet. Kenny hat in Merten bereits regelmäßig gespielt und bringt für sein Alter eine sehr hohe Qualität mit. Ich traue ihm den direkten Sprung in die Mannschaft zu, er wird uns definitiv verstärken“, sagt Fußhöller. Zusätzlich sollen mindestens zwei Spieler aus der U19 die komplette Vorbereitung mitmachen und sich empfehlen. Weitere externe Verstärkungen sind aktuell nicht geplant.