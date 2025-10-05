Fußhöller: „Heute habe ich nicht den Titelfavoriten gesehen“

Der VfL Vichttal bleibt das Maß der Dinge in der Mittelrheinliga. Gegen den FC Hennef 05 setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch und verteidigten so die Tabellenspitze. Matchwinner war Sinan Ak, der in der 25. Minute die Führung erzielte und nach einem Ballverlust der Gäste kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (52.).

Hennef präsentierte sich keineswegs wie ein Abstiegskandidat. Schon in der Anfangsphase hatte Daniel Sopo die große Möglichkeit zur Führung, traf jedoch nicht. Auch Akeem Bouakran scheiterte mit einem Distanzschuss am Pfosten. Nach dem 0:2 drängten die Gäste auf den Anschluss, doch Kai Schuster vergab die beste Gelegenheit in der 60. Minute.

Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller sah trotz der Niederlage viel Positives: "Heute habe ich definitiv nicht den Titelfavoriten gesehen. Das Ergebnis drückt nicht das Spielgeschehen aus. In der ersten Halbzeit sind wir ganz klar die bessere Mannschaft.“

Besonders ärgerte ihn das 0:1: „Wir kassieren mega unglücklich nach 25 Minuten das 0:1, als der Ball von Tim Hoffmann abgefälscht ins eigene Tor geht.“ Doch die Mannschaft habe sich nicht aufgegeben. „Wir hatten immer wieder Torchancen. Über beide Halbzeiten zusammen gerechnet, wäre es mehr als verdient gewesen, mindestens einen Punkt mitzunehmen.“

Trotz des Rückschlags bleibt Fußhöller zuversichtlich: „Wir sind jetzt zwar aufgrund des katastrophalen Torverhältnisses Letzter, aber wir können auf die Leistungen der letzten Wochen aufbauen. Ich bin überzeugt, dass wir uns am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz wiederfinden werden.“

"Bin ein Fan dieser jungen Truppe"

Durch den Sieg des FC Pesch und das Remis des SSV Bornheim rutschte der FC Hennef auf den letzten Tabellenplatz. "Ich bin ein absoluter Fan dieser jungen Truppe und auch ein Fan vom Trainerteam. Ich habe nicht den Sinn für die Realität verloren. Wir werden an dieser Mannschaft im Laufe der Saison noch eine Menge Freude haben und uns am Ende des Tages auf einem einstelligen Tabellenplatz wiedersehen – davon bin ich überzeugt", zeigt sich der sportliche Leiter trotz der Niederlage positiv gestimmt.