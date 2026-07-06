Fußballwerbetage auf Schüttenheide

Der Fußballwerbetag beginnt mit dem traditionsreichen Schüttenheide‑Pokal der I. Herrenmannschaften. Ab 18:30 Uhr kämpfen sechs Teams um den Einzug in die Endrunde:

Vom Mittwoch, 8. Juli, bis Samstag, 11. Juli lädt der TuS Engter zum großen Fußballwerbetag nach Schüttenheide ein. Vier Tage lang steht die Sportanlage ganz im Zeichen des Fußballs – mit packenden Turnierspielen, einem hochklassigen Testspiel und einem beliebten Kleinfeldturnier für Betriebs- und Hobbymannschaften. Die Besucher erwartet ein Mix aus sportlicher Qualität, regionaler Verbundenheit und echter Fußballatmosphäre.

Spvg. Fürstenau

SC Rieste

FC SW Kalkriese

SC Achmer

Das Turnier steht für ehrlichen, leidenschaftlichen Amateurfußball – mit Emotionen, Einsatz und spannenden Begegnungen, die jedes Jahr zahlreiche Zuschauer anziehen.

🔥 Donnerstag, 9. Juli ab 19:00 Uhr – Testspiel auf Top‑Niveau

Am Donnerstagabend wartet ein echtes Highlight: Um 19:00 Uhr trifft der BSV Schwarz‑Weiß Rehden auf die Sportfreunde Lotte.

Zwei ambitionierte Teams, ein intensives Vorbereitungsspiel und die besondere Atmosphäre von Schüttenheide – dieses Duell verspricht Fußball auf hohem Niveau und ist ein Muss für alle Fans, die einmal ganz nah dran sein wollen.

⚔️ Freitag, 10. Juli ab 19:30 Uhr – Endrunde des Schüttenheide‑Pokals

Am Freitagabend geht es in die entscheidende Phase: Ab 19:30 Uhr stehen die Halbfinals und Finalspiele des Schüttenheide‑Pokals auf dem Programm. Hier zeigt sich, wer die Form aus der Vorrunde bestätigen kann und am Ende den begehrten Pokal in die Höhe stemmt. Spannung ist garantiert – denn im Finale des Turniers wird traditionell jeder Meter hart umkämpft.

🌟 Samstag, 11. Juli ab 12:00 Uhr – Schütten‑Cup für Betriebs- und Hobbymannschaften

Der Abschluss gehört den Teams, die den Fußball aus purer Freude spielen: Ab 12:00 Uhr startet der Schütten‑Cup, das im letzten Jahr beliebte Kleinfeldturnier für Betriebs- und Hobbymannschaften. Hier stehen Spaß, Teamgeist und gemeinsames Erleben im Vordergrund. Das Turnier war im letzten Jahr eine tolle Veranstaltung – mit vielen bekannten Gesichtern, überraschenden Spielverläufen und einer lockeren, familiären Stimmung.





