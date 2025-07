Fußballvormittag in Niederlangen

Samstag, 11 Uhr. Eine Uhrzeit, zu der viele noch darüber nachdenken, ob sie erst zum Bäcker oder nochmal ins Bett sollen. Beim SV Neulangen rollt da schon längst der Ball. SV Neulangen gegen Eintracht Emmeln - Testspiel, frühe Anstoßzeit, aber mit allem, was den kleinen Fußball so groß macht.

Für einen FuPaGraf heißt das: Arbeitsklamotten aus, Kamera an. 20 Minuten vor Abpfiff am Platz angekommen, gerade rechtzeitig für den Ehrentreffer der Hausherren durch Bernd Rusche und gleich drei Treffer der Gäste aus Emmeln, die in dieser Phase ihre Klasse zeigten.

Das Endergebnis: 1:6. Doch wie so oft sagen Zahlen wenig über Stimmung, Einsatz und Spielfreude. Denn vor allem in Halbzeit eins zeigte Neulangen eine couragierte Vorstellung, kompakt in der Defensive, mutig im Spielaufbau, mit mehreren Chancen. Zur Pause stand es nur 0:1, und das völlig verdient.